Questa fibra controlla il peso e riduce l’assorbimento degli zuccheri: più della semaglutide, ma senza effetti collaterali

Sempre più spesso di sente parlare di come le fibre siano delle vere e proprie supereroine dell’alimentazione. Esse ci aiutano a regolarizzare il transito intestinale e, rallentando la digestione, comportano anche una serie di effetti collaterali benefici da non sottovalutare.

In particolare prolungano il senso di sazietà e riducono l’assorbimento di grassi e zuccheri nel sangue. In tal senso i soggetti affetti da sovrappeso, obesità o diabete possono beneficiare di una alimentazione ricca di fibre. Ma in quali cibi le troviamo? In generale le fibre sono contenute nei cereali, nei legumi, nella verdura e nella frutta.

Per quanto riguarda i cereali, però, bisogna tenere ben presente una cosa: essi devono essere integrali se vogliamo trovarvi le fibre, poiché nei carboidrati raffinati (ad esempio nel riso bianco) questi nutrienti vengono eliminati. Ma torniamo a noi: se le fibre fanno davvero così bene, allora quali dovremmo mangiare?

Qual è la fibra migliore per chi vuole tenere sotto controllo il peso?

Uno studio effettuato in collaborazione dall’Università dell’Arizona e dall’Università di Vienna ha indagato le proprietà delle singole fibre, giungendo alla conclusione che ce n’è una che dovremmo inserire nella dieta senza alcun dubbio. Stiamo parlando del beta-glucano, che agisce similmente ai farmaci usati per combattere il diabete di tipo 2. In questo senso il beta-glucano risulta simile alla semaglutide, comportando però meno effetti collaterali.

Per giungere a questi risultati i ricercatori hanno effettuato una somministrazione di 5 tipi di fibre naturali (pectina, destrina di grano, amido, cellulosa e beta-glucano) su cavie alimentate con una dieta ricca di grassi. I risultati sono stati chiari: il gruppo di topi a cui avevano somministrato il beta-glucano ha mostrato una riduzione del grasso e dunque del peso corporeo. Nonché una minore concentrazione di zuccheri nel sangue.

A questo punto viene naturale chiederci in quali alimenti possiamo trovare il beta-glucano. Ebbene, esso si trova nell’avena, nell’orzo, ma anche in alcuni tipi di funghi e lieviti. La sua azione dipende dal fatto che riesce a indurre delle modifiche nei metaboliti, cioè i prodotti del metabolismo.

In particolare il beta-glucano inventiva la produzione di butirato, risultato fondamentale non soltanto nel prolungare il senso di sazietà, ma anche per le sue proprietà antinfiammatorie sul colon. Il butirato è infatti in grado di conservare la salute della barriera intestinale: in altre parole, è un alleato fondamentale per mantenerci in salute!