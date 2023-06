Quando tagliare i capelli? Ce lo dice la Luna col suo calendario: ecco i giorni più propizi

Se vuoi tagliare i capelli prima dovresti dare un’occhiata alla Luna: ecco i giorni ideali per un cambio look secondo il suo calendario.

Quando inizia un nuovo capitolo o semplicemente quando si ha voglia di rivoluzionare il proprio aspetto: in ogni caso, cambiare look è sempre la scelta giusta per rompere la monotonia e concedersi qualche coccola. Ma esiste il periodo ideale per accorciare la nostra chioma? Premesso che ognuno può recarsi dal proprio hairstylist di fiducia quando più lo desidera e a seconda delle proprie esigenze, c’è un retroscena che forse non conosci e che è strettamente legato alla Luna.

Proprio così, oltre a influenzare l’umore, il luminoso satellite della Terra riesce ad influire anche sulla crescita della nostra chioma. Proprio per questo, secondo il calendario lunare, esistono alcuni giorni in cui è consigliato occuparsi dei propri capelli e, al contrario, altri giorni in cui è meglio evitare alcun trattamento. Se hai intenzione di rivoluzionare la tua chioma, ecco cosa dovresti sapere prima di prenotare il tuo appuntamento.

La Luna ti suggerisce quando è il momento giusto per dare un taglio ai capelli

Chi non desidera capelli sempre forti, sani e luminosi? Forse non lo sai ma la Luna può darti una grossa mano. La salute della tua chioma, infatti, è strettamente legata alle fasi lunari, ovvero ai periodi compresi in un ciclo lunare, che dura 28 giorni. Si tratta di un’antica credenza popolare, che però può trovare i suoi riscontri se pensiamo che la Luna ha effettivamente una grande influenza sulla Terra, sia per quanto riguarda la crescita dei raccolti, che per quanto riguarda l’uomo. Quando è consigliato lavare, tagliare o tingere i capelli in base al calendario lunare del 2023?

Il momento più propizio per tagliare i capelli è quello della luna crescente, ovvero la settimana che parte dal primo quarto fino alla luna piena. La meno ideale per “darci un taglio” è invece quella della luna calante, che arriva subito dopo quella piena: in questo caso, la chioma crescerà molto più lentamente. Nel caso in cui optate per un taglio corto (che volete far durare a lungo) potrebbe però rivelarsi comunque un’ottima soluzione.

Non è tutto: le varie fasi lunari influenzerebbero anche altri trattamenti di hair beauty. Ad esempio, se decidi di tingere i capelli durante la luna crescente, il colore risulterà più luminoso e il trattamento più duraturo. In linea generale, insomma, la fase di luna crescente è quella che emana maggiore energia ed è proprio durante uno di quei giorni che dovresti prenotare il tuo prossimo “colpo di testa”.