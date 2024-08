Quando si iniziano a vedere i risultati della camminata veloce? Ecco in quanto tempo noterai la differenza tra prima e dopo

La camminata veloce è un attività molto efficace per tornare in forma. Vediamo quanto tempo occorre per notare i primi risultati.

I medici lo ripetono da anni: dobbiamo abituarci a camminare ogni giorno. E, sicuramente, visto l’attuale stile di vita della maggior parte di noi, dovremmo anche impegnarci a camminare di più. La camminata veloce è un’attività semplice, alla portata di tutti ma molto efficace che apporta benefici sia alla salute che alla linea.

In termini di salute migliora la respirazione e la salute dell’apparato cardiocircolatorio. Per quanto riguarda la linea, una bella camminata veloce ogni giorno può aiutare a bruciare calorie e, dunque, a perdere i chili in eccesso. Naturalmente affinché sia efficace deve essere eseguita con regolarità e abbinata ad una dieta sana, equilibrata e ipocalorica che un buon nutrizionista avrà studiato apposta per noi.

La camminata veloce, rispetto ad altre attività come la corsa, la palestra o il nuoto, ha il vantaggio che può essere eseguita da tutti: anche da chi non ha mai fatto sport in vita sua o da chi ha qualche problema con schiena e articolazioni. Naturalmente per ottenere dei buoni risultati occorre costanza. Ma quanto tempo dobbiamo aspettare esattamente affinché pancia e cosce appaiano più magra e toniche?

Camminata veloce: ecco dopo quando inizierai ad essere più tonica e più snella

La camminata veloce è una delle migliori attività fisiche che una persona possa fare: è poco impegnativa in termini di tempo, si può fare ovunque anche in vacanza e, soprattutto, può essere praticata da tutti, anche da chi non si è mai allenato in vita sua. I benefici di questa attività sono molti. Vediamo dopo quanto tempo inizierai a notare i primi miglioramenti sul tuo fisico e sulla tua salute.

La camminata veloce, oltre a migliorare la tua linea, migliorerà anche il tuo stato di salute, la tua resistenza, la tua energia e il tuo umore. Infatti fare sport e, in particolare, camminare aiuta a rilassarsi e a fare uscire lo stress e i pensieri negativi. E’ un’attività rigenerante sotto tutti i punti di vista ma, naturalmente, ci vuole costanza.

Se vai a camminare quasi ogni giorno già dopo le prime due settimane inizierai a sentire di avere più energia e ti sentirai meglio in generale. Per vedere i primi risultati in termini di peso, tuttavia, dovrai attendere almeno un mese: dopo un mese, se vai a camminare ogni giorno o quasi e segui una dieta ipocalorica, vedrai che la bilancia inizierà a scendere.

Solo dopo 2-3 mesi, però, potrai notare risultati evidenti: perdita di peso, meno grasso su pancia e cosce e muscolatura delle gambe e dei glutei più tonica. Inoltre la camminata veloce può anche riportare nel giusto range la pressione e i valori del colesterolo, patologie metaboliche serie che possono compromettere il benessere del cuore. Dunque non ti scoraggiare se non vedi subito i risultati che vorresti ma prosegui e non mollare.