Quali sono i 7 momenti della giornata in cui è fondamentale bere acqua: cosa si rischia se se ne salta uno

Siamo fatti per la maggior parte d’acqua, eppure tantissime persone non bevono abbastanza: cosa si rischia a non idratarsi a sufficienza?

Nonostante si parli sempre di quanto sia importante l’acqua e di quanto sia essenziale bere, ci si dimentica di farlo. Questo è un problema serio per il funzionamento del corpo che ha bisogno di idratazione per poter dare il massimo e soprattutto scongiurare problemi di salute. Quindi è una buona routine abituarsi a bere e farlo, soprattutto, in momenti specifici della giornata per aiutare l’organismo a supportare il caldo, la stanchezza e lo stress fisico in modo ottimale.

I momenti fondamentali in cui bere acqua

Il corpo è formato in prevalenza di acqua e quindi bere è fondamentale, nello specifico secondo le direttive mediche è necessario bere sempre almeno tra 1.5-2 litri di acqua al giorno e in modo continuativo quindi tutti i giorni. Ovviamente molto dipende dall’età, dalla temperatura esterna e dalla nostra salute soggettiva, ma, in linea generale, l’idratazione è essenziale per tutti.

Ci sono dei momenti in particolare in cui bere è veramente importante. Il primo è quando ci si sveglia perché questo permette di attivare gli organi interni e di dare una sorta di lavaggio generale agli apparati che sono stati fermi durante la notte. È essenziale poi bere durante l’allenamento e soprattutto dopo perché questo porta i battiti alla normalità e quindi ripristina lo stato del corpo.

Aiuta anche bere prima di mangiare perché prepara al meglio la digestione. In particolare è consigliabile farlo circa 30 minuti prima di iniziare il pasto. Anche prima di un bagno caldo può aiutare, permette di regolare al meglio la pressione ed evitare fastidi mentre ci si rilassa. Quando si è malati bere è fondamentale, aiuta a idratare il corpo e anche a guarire prima perché consente all’organismo di funzionare al meglio. Prima di andare a letto è molto importante, in questo modo il corpo si ricarica e ha la possibilità di garantire un sonno tranquillo. Quando si è stanchi è importante dormire bene ma anche avere un sistema che funzioni altrettanto bene e quindi un po’ d’acqua proprio prima di dormire è di grande aiuto.

Bere è importante perché si lubrificano i muscoli, il 75% di questi è formato proprio da acqua quindi una buona idratazione favorisce le attività motorie, con questo sistema si previene anche la secchezza orale e quindi la possibilità di sviluppare malattie, la bocca secca rende difficile deglutire e la saliva è composta soprattutto d’acqua. Per migliorare la salute della pelle l’acqua è essenziale, oltre alla skincare infatti questo è il primo ingrediente da tenere a mente, che agisce dall’inerno.