Quali fiori dovresti piantare in base al tuo segno zodiacale: sono perfetti per te

Tantissime persone si affidano all’astrologia. L’analisi dei transiti planetari e dell’influenza dei corpi celesti, per loro, è davvero determinante. Lavoro, amore e vita sociale sono soggetti alle variazioni del sistema solare. Si può fare riferimento ad esse anche per altri motivi.

Per esempio, c’è un’associazione tra fiori e segno zodiacale. Esiste la pianta perfetta per ognuno di loro. Questa potrebbe rappresentare l’occasione giusta per iniziare a praticare un po’ di giardinaggio. Il fiore adatto trasmetterà tanta positività e allegria. Il quadro è piuttosto ampio e sfaccettato. Si parte dalle caratteristiche dei singoli profili per sfociare, poi, nel mondo affascinante delle piante.

Un fiore per ogni segno zodiacale: ecco che cosa dice l’astrologia

I segni zodiacali sono caratterizzati da dettagli molto diversi tra loro. Hanno personalità facilmente distinguibili per via delle loro inclinazioni. Alcuni profili sono forti e determinati, altri si concentrano sulla creatività.

C’è chi mette al primo posto il lavoro e chi desidera trovare l’anima gemella. In base a questi elementi, è possibile trovare un legame con il mondo dei fiori. Ce ne è uno adatto a ogni segno.

Ariete: i tulipani rossi si sposano benissimo con la personalità in questione. Sono fonte di energia, dinamismo e coraggio. Trasmettono determinazione e voglia di mettersi alla prova.

Toro: questo segno zodiacale ha uno spiccato gusto per l’estetica. Non lascia niente al caso e desidera circondarsi di cose belle. I fiori più adatti sono le peonie. Con i loro colori delicati creeranno un ambiente originale e iconico.

Gemelli: ama guardarsi intorno con attenzione. È curioso e sensibile ai dettagli. Si nutre di particolari. Per tutti questi motivi, il fiore perfetto è il narciso.

Cancro: questo profilo non ama svelarsi subito. Ha un carattere stratificato, che emerge pian piano. I viticci di Moonflower, per via della loro abitudine di aprirsi solo al tramonto, sono perfetti per lui.

Leone: ci sono pochi dubbi su questo segno zodiacale. Il collegamento è facile immediato. È il girasole a valorizzare la sua personalità aperta, solare e intraprendente.

Vergine: ci sono tanti fiori per il profilo in questione. Nel suo caso, però, esiste un’erba aromatica altrettanto adatta. Si tratta del timo. È semplice da curare e cresce velocemente.

Bilancia: ama stare insieme agli altri e costruire relazioni stabili, sia in amicizia che in amore. Il suo giardino, quindi, non può non contenere la regina dei fiori: la rosa.

Scorpione: ha un carattere audace, determinato e non facile da gestire. Non ha paura di dire ciò che pensa e di puntare in alto. Le piante grasse sono perfettamente compatibili con lui.

Sagittario: il gladiolo ha un aspetto caratteristico e inconfondibile, proprio come l’energia di questo segno zodiacale. Cresce anche nelle situazioni più difficili.

Capricorno: è un segno riflessivo, che non ama rimandare i suoi impegni. Ragiona con lucidità davanti ai problemi, senza farsi prendere dal panico. Le viole del pensiero contribuiranno a acuire tale comportamento.

Acquario: le orchidee esprimono originalità e creatività. Sono fiori eccentrici, in grado di catturare tutta l’attenzione. Anche questo segno è così.

Pesci: è romantico, innamorato e sognatore. Si lascia trascinare dalle sue fantasie, prendendo le distanze dalla realtà. L’orchidea è il fiore consigliato per questo profilo.