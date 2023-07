Qual è la forma giusta per le sopracciglia? Dipende dal viso!

Per trovare la forma giusta delle sopracciglia che può star bene sul tuo viso è proprio su quest’ultimo che devi fare affidamento. Il tuo viso può essere un importante spunto per capire quale sarà la forma più adatta a te per valorizzare il tuo sguardo.

Le sopracciglia svolgono un ruolo importante nella comunicazione non verbale, poiché possono esprimere emozioni e dare un’indicazione del nostro stato d’animo, per questo scegliere la forma giusta da dargli, in base alle caratteristiche del nostro viso, può aiutare a migliorare notevolmente l’aspetto complessivo e mettere in risalto i nostri tratti distintivi.

Valutare attentamente questa scelta in base alla forma del proprio viso farà la differenza, proprio perchè ognuno di noi ha una forma diversa con delle caratteristiche precise, che possono aiutare a decidere con più sicurezza.

Dai forma alle sopracciglia in base al tuo viso

Abbiamo parlato spesso di quanto sia fondamentale prendersi cura delle proprie sopracciglia e quali errori non commettere, ma quando si tratta di trovare la forma perfetta è importante fare attenzione a un dettaglio. Scegliere la forma di sopracciglia che più ci piace è sicuramente lecito, ma il consiglio è quello di valutare anche se ne vale la pena e se quel tipo di forma può effettivamente star bene su di noi. Vediamo come dovrebbero essere in base alle diverse forme del viso:

Viso ovale: se hai un viso ovale, sei fortunato perché questa forma è considerata la più armoniosa. Le sopracciglia dovrebbero essere ben definite, leggermente arcuate, non troppo slanciate verso l’alto e con la parte centrale più lunga rispetto alla coda. Evita di farle troppo sottili o troppo spesse.

Viso quadrato: per chi ha un viso quadrato invece è bene optare per sopracciglia con l’apice più rialzato ma che abbiano una forma morbida in modo da compensare i tratti più duri del viso, e fa in modo che anche la fine sia più rialzata rispetto alla parte iniziale.

Viso tondo: per bilanciare le curve del viso rotondo, le sopracciglia dovrebbero avere un arco leggermente pronunciato. Evita sopracciglia troppo sottili o troppo piatte, perché potrebbero accentuare la rotondità del viso.

Viso a cuore: basterà realizzare delle sopracciglia con apici più vicini all’inizio in modo da avere un effetto restringimento della parte superiore del viso. Inoltre sarebbe meglio se fossero piene verso l’interno e leggermente più sottili verso l’esterno.

Seguendo queste semplici linee guida, le tue sopracciglia si adatteranno perfettamente al tuo viso rendendo il tuo aspetto più armonioso. Potrai seguire queste linee guida anche in autonomia, utilizzando una pinzetta o altri prodotti per prenderti cura delle sopracciglia in autonomia, aggiustandole dove sarebbe meglio perfezionarle.

In alternativa, potresti anche ricorrere all’aiuto di una matita per sopracciglia, in modo da correggerle laddove possibile, creando un disegno più definito. Se dovessi preferire avere una forma perfetta sempre senza dover ricorrere a continui ritocchi, potresti anche decidere di ricorrere al microblanding, e realizzare un tatuaggio in un centro estetico apposito.