Qual è il portafortuna di ogni segno zodiacale: ecco perché dovremmo portarlo sempre con noi

Se vuoi attirare la fortuna devi scegliere questi amuleti: ogni segno zodiacale ha il suo, cosa aspetti a scoprirlo? Dovrai portarlo sempre con te.

Hai provato corni e ferri di cavallo, ma la fortuna non è mai arrivata? Forse è perché stai utilizzando l’amuleto sbagliato. Ogni segno zodiacale ha il suo esclusivo portafortuna, che aiuta ad attirare l’energia positiva verso il possessore. Nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli oggetti che probabilmente hai già in casa e di cui non ti sei nemmeno accorto. Andiamo a scoprire qual è l’amuleto che dovresti sempre portare con te in base al suo segno zodiacale.

Se sei dell’Ariete, il tuo portafortuna più efficace sono le chiavi: tienine una sempre con te come ciondolo di una collana, ti aiuterà ad aprire tutte le porte che ti serviranno per ottenere il successo. Insieme alla chiave puoi utilizzare anche delle pietre preziose rosse come rubini, granati e diaspro rosso. Il secondo segno dello zodiaco, il Toro, è il miglior amico della mezza luna. Un ciondolo, una collana o perfino un tatuaggio può amplificare e bilanciare le caratteristiche fisiche e spirituali del segno. Le pietre portafortuna sono lo smeraldo, il diaspro verde e l’azzurrite.

Quale portafortuna è il più efficace? Ecco come sceglierlo in base al segno zodiacale

I Gemelli hanno la vita facile, dato che a loro basta del semplice basilico come portafortuna e un nastro rosso, da annodare magari al polso per allontanare l’invidia e l’energia negativa altrui. La pietra portafortuna di questo segno è l’agata. Restiamo sempre nel mondo della natura con il Cancro, che dovrebbe portare sempre con sé una piccola rana, insieme al quarzo o alla perla, che incrementano l’effetto fortunato. Per il Leone la combinazione vincente sono i girasoli e l’occhio di tigre.

I nati sotto il segno della Vergine dovrebbero indossare un nazar, più comunemente conosciuto come occhio turco, occhio di Allah o di Medusa, che protegge dalla negatività esterna ed interna. La pietra fortunata invece è la tormalina. Il portafortuna della Bilancia è il sole, insieme allo zaffiro e al topazio. Puoi portarli con te sotto forma di gioiello e attirerà tutta la positività. Lo Scorpione è aiutato dall’oro: tutto ciò che è fatto con questo metallo prezioso è un amuleto potente per tale segno, anche se si tratta di un’opzione costosa.

In alternativa potete utilizzare topazio o granato. Il Sagittario deve spendere pochissimo, perché il suo amuleto perfetto è l’alloro: porta un piccolo ramo o qualche foglia sempre con te, in borsa o semplicemente in una tasca, insieme ad un opale o un lapislazzuli. Infine, vediamo gli ultimi tre segni dello zodiaco. Se sei del Capricorno, devi portare con te una foglia di Betulla.

Si tratta di una pianta non sempre facile da trovare e, in alternativa, puoi ovviare con pietre come ambra o onice. Per l’Acquario va bene qualsiasi oggetto color turchese, che ricordi l’acqua del segno. Scegli dei gioielli di questo colore o, meglio, della tua pietra fortunata, lo zaffiro. Chiudiamo con i Pesci, il cui portafortuna è proprio tale animale: ti aiuterà a navigare le correnti favorevoli, insieme al turchese o al corallo, che amplificheranno il potere dell’amuleto.