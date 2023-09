Purificare la pelle dopo l’estate è necessario: 5 step beauty perfetti

L’estate è una stagione meravigliosa ma il sole, la salsedine, il sudore e fattori ambientali possono mettere a dura prova la nostra pelle, dopo mesi esposizione al sole e alle impurità estive, è fondamentale dedicare del tempo alla purificazione della pelle

Dopo l’estate la pelle può aver accumulato impurità, sebo in eccesso e sudore ed è importante intervenire per restituire alla pelle la sua purezza e giusta idratazione per mantenere la sua salute e bellezza e renderla pronta ad affrontare la stagione autunnale.

Prima di trattare le cinque regole basilari per purificare la pelle è importante tener conto di una premessa composta da due aspetti essenziali: il primo aspetto si fonda sul fatto che la cura della propria pelle dev’essere prima di tutto basata su una corretta alimentazione attraverso una dieta equilibrata e ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, includendo quindi frutta, verdura, proteine magre e cibi ricchi di acidi grassi omega-3.

Il secondo aspetto si basa sulla costanza: è inutile o poco efficace prendersi cura della pelle quando i danni sono stati trascurati a lungo e si è dedicato scarso interesse alla pelle del viso usando prodotti inadeguati e di scarsa qualità. Pertanto occorre avere costanza nella cura della pelle, dedicare anche solo pochi minuti al mattino e la sera, ma ogni singolo giorno, farà sì che i risultati siano visibili in poco tempo e duraturi.

Le cinque regole post-estate per una pelle radiosa

Il processo di purificazione della pelle inizia con una pulizia profonda: usare quotidianamente due volte al giorno un detergente delicato e privo di agenti aggressivi per rimuovere le impurità e integrarlo con un esfoliante delicato da utilizzare un paio di volte a settimana è il primo step per restituire al viso luminosità e renderlo pronto ai trattamenti successivi.

L’esposizione al sole ha sicuramente prosciugato la pelle, quindi il secondo step sarà quello di un’idratazione profonda. Occorre scegliere una crema idratante ricca che contenga ingredienti come l’acido ialuronico, la glicerina o l’olio di cocco che ripristinino l’umidità della pelle.

Dopo l’estate possono essere comparse eventuali macchie solari. Il terzo step sarà quindi quello di utilizzare un siero o una crema con ingredienti come la vitamina C o l’acido kojico per ridurre l’aspetto delle macchie e uniformare il tono della pelle. Ricordarsi inoltre di applicare sempre una protezione solare durante il giorno per prevenire ulteriori danni.

Il quarto step sarà quello di applicare una volta a settimana una maschera per il viso idratante, purificante o rigenerante che migliorerà la texture della pelle e ridurrà le imperfezioni oltre a essere un momento di benefico relax.

Il quinto e ultimo passo sarà quello di concentrare l’attenzione su occhi e labbra che spesso vengono trascurati durante l’estate: per ripristinare la morbidezza e la salute di queste arti del viso sarà sufficiente applicare un abbondante strato di balsamo per le labbra la sera prima di dormire e acquistare un contorno occhi specifico che restituirà lucentezza e idratazione alla zona perioculare.