Può sembrare una magia ma con questo piccolo gesto il basilico sarà sempre rigoglioso

È una pianta facile da tenere in casa e da usare in cucina: ecco il piccolo gesto per fare in modo che il basilico sia sempre rigoglioso.

Tante sono le piante e erbe aromatiche che si possono usare in cucina, sia fresche che secche. In Italia vanno per la maggiore l’origano, il timo e il prezzemolo da aggiungere a sughi, condimenti o direttamente sulle pietanze. Danno carattere e profumo ad ogni piatto. Non si può non citare un’altra pianta famosissima, il basilico, che tutti conoscono soprattutto per il suo uso sulla pizza Margherita o nei sughi.

Il basilico è una pianta immancabile in cucina e che, per fortuna, si può coltivare in modo semplice, e tenere in casa, pronta da essere usata all’occorrenza. È profumata e aggiunge subito quel qualcosa in più ad ogni pietanza. Anche se non serve avere il pollice verde per prendersi cura del basilico, c’è un piccolo gesto che serve per farlo essere sempre rigoglioso.

Come far essere il basilico sempre rigoglioso: sembra una magia ma invece è semplicissimo

Il basilico rende subito speciale un piatto molto semplice. Ecco perché avere delle foglie fresche di basilico sempre a disposizione è un must in cucina. La piantina crescerà bene se posizionata sul balcone o sul davanzale della finestra (e sarà anche bella da vedere). Le piantine di basilico si possono comprare oltre oltre che in vivaio anche al supermercato. La prima cosa da fare dopo aver acquistato il vasetto è spostare la pianta in un vaso più grande oppure suddividerla in più vasi.

Se si sceglie un contenitore, separare le piantine di almeno 10 cm l’una dall’altra. Come anticipato, è una piantina facile da curare e da mantenere se si tengono a mente alcuni accorgimenti: il basilico ama il sole e va irrigato di frequente. Già solo questi due accorgimenti cose manterranno la pianta in buona salute. Poi, bisognerà pizzicare le cime dei rametti e questo è ciò che fa davvero la differenza. In questo modo si stimolerà la comparsa di nuove foglioline e la produzione di nuove gemme. Quindi, quando si ha bisogno di prelevare delle foglie dalla piantina, scegliere quelle in cima piuttosto che quelle che si trovano sulla base.

Così facendo, la pianta si svilupperà bene e crescerà rigogliosa. I fiorellini della pianta di basilico, pur essendo molto belli da vedere, andrebbero staccati non appena si nota la loro presenza. Questi infatti ostacolano la nascita di nuove foglie perché implicano un dispendio di nutrienti enorme. Facendo attenzione a questi piccoli e semplici aspetti, la pianta di basilico potrà crescere sana e forte.