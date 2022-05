Punch Needle, come creare dei disegni ricamati

Si chiama Punch Needle la nuova tendenza nella galassia del ricamo che spopola sui social! Una mania esplosa su TikTok (e oltre) nota anche come tecnica dell’ago magico, ma in cosa consiste? Ecco tutti i segreti su come creare favolosi disegni ricamati! E niente panico: si può usare anche se non sai cucire o ricamare…

Cos’è il Punch Needle (e perché è la tendenza di cui non faremo più a meno)

Il Punch Needle, noto anche come “ago magico”, è uno strumento alla portata di tutti – anche dei non esperti – per creare disegni con ricami in rilievo senza bisogno di particolari nozioni di cucito!

La tecnica spopola sul web ed è davvero intrigante, permette di realizzare strepitose creazioni con forme e colori a piacere attraverso pochi e semplicissimi gesti.

Con l’uso dell’ago magico si possono produrre ricami (anche complessi) su vari tipi di tessuto e si possono creare quadri originali, rivestire cuscini, borse, e persino dar vita al tappeto dei propri sogni! E non finisce qui: ci si possono ricamare anche decorazioni per i vestiti, jeans compresi!

La tecnica del Punch Needle ruota tutta attorno all’ago magico. Si tratta infatti di un elemento fondamentale per realizzare un ricamo perfetto in poche mosse, proprio come quello della nonna!

L’ago può essere in legno o in plastica ed è dotato di punta metallica che serve a produrre il “punto“.

Il filo passa nel corpo centrale dell’ago stesso e… il gioco è quasi fatto! Non serve altro che la vostra fantasia per fare di questa tendenza la passione di cui non potrete più fare a meno!

Il Punch Needle è la nuova frontiera del ricamo che promette faville, e tutti resteranno a bocca aperta…