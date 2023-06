Psico test – Fiordaliso, papavero o spiga di grano: il fiore che scegli parla della tua forza interiore

Sei capace di ascoltare la tua voce interiore o la metti sul silenzioso? Scopri la risposta con questo test floreale.

Ascoltare la propria voce interiore non è così facile, poiché spesso quello che ha da dirci è spaventoso o è una verità che non vogliamo accettare riguardo a quanto siamo in grado di affrontare.

Se vuoi scoprire quanto sei effettivamente in grado di dare ascolto il tuo io interiore e il tuo subconscio, questo è il test che fa per te. Dovrai scegliere quale tra i tre fiori presenti in questa immagine ti piace di più o pensi che ti rappresenti maggiormente e, in base alla tua scelta, troverai la risposta. Ti ricordo che questo test è realizzato per puro divertimento e che non si basa su prove di carattere scientifico.

Qual è il fiore che hai scelto? Ecco gli esiti del test

Se hai scelto il primo fiore, ossia il fiordaliso, significa che la prima voce che ascolti è proprio la tua: sei in profonda connessione con la parte più interna e profonda della tua essenza e ti affidi principalmente a essa per affrontare le sfide e prendere le giuste decisioni. Sì, a volte consigli degli altri possono venire bene, però la decisione finale deve essere assolutamente quella dettata da te stessa. Il tuo intuito non fallisce quasi mai e proprio per queste ragioni riesci a cavartela sempre in ogni situazione.

Se preferisci il papavero, invece, significa che sei in grado di dare il giusto valore alla tua voce interiore. Sai ascoltare i tuoi desideri, le tue necessità e le tue speranze, e al tempo stesso hai la giusta dose di razionalità che ti consente di effettuare delle scelte intelligenti e oculate. Inoltre sei spinta da un fuoco prorompente verso i tuoi obiettivi e non hai intenzione di fermarti se non dopo aver conseguito i risultati sperati.

Se, infine, hai scelto la spiga di grano quello che tendi a fare è proprio ignorare il tuo io interiore. Cerchi di evitare di pensare ad alcune parti di te stessa: hai paura di soffrire e temi che ciò che ti spaventa sia una difficoltà che non saresti in grado di superare. Non hai niente in meno degli altri che ti impedisca di sormontare gli ostacoli che ti si presentano davanti, per cui dovresti cercare di entrare maggiormente in contatto con te stessa per capire le tue potenzialità, invece di focalizzarti solo sui tuoi limiti.