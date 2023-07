Psico Test: cosa vedi per primo? La risposta rivelerà un lato nascosto della personalità

Vuoi scoprire un lato nascosto della tua personalità? Puoi farlo cimentandoti in questo particolare test visivo: cosa noti per primo?

Conoscersi a fondo è importante per crescere e maturare come persone. Ma è anche vero che determinati aspetti del nostro essere restano spesso celati perfino a noi stessi, poiché vengono sempre messi in secondo piano in favore di quei tratti rassicuranti e tipici del nostro carattere che ci fanno sentire al sicuro, a nostro agio. Uscire dagli “schemi” può far paura: temiamo di non riconoscerci, di “perderci”.

Eppure, a volte è proprio quella parte nascosta, messa a tacere, che ci svela chi siamo davvero, quali sono i nostri sogni e desideri. Vuoi scoprire un lato della tua personalità che non conoscevi? Osserva l’immagine: cosa vedi per primo? Rispondi e dai un’occhiata agli esiti.

I test visivi possono essere divertenti, costringerci a sfruttare l’intelletto a cambiare la nostra percezione delle cose. Talvolta possono dirci qualcosa di noi, poiché ci chiedono di prendere una decisione senza rifletterci troppo, d’istinto, lasciando che sia il nostro sesto senso a scegliere. Come in questo caso.

Scopri un lato nascosto della tua personalità: cosa vedi in questa immagine?

Ovviamente, dopo aver osservato per bene il disegno, saremo tutti in grado di scorgere entrambe le immagini che vi sono nascoste. Non è questo, però, l’obbiettivo del test. Ciò che dobbiamo fare è capire quale delle figure ci è salta all’occhio per prima, quale ci ha colpito immediatamente. A questo punto potremo andare a leggere il risultato corrispondente.

Fiori. Se abbiamo visto subito le rose, siamo persone timide, introverse, che non amano stare al centro dell’attenzione e in mezzo al caos. Ci sentiamo a nostro agio con coloro di cui ci fidiamo e a cui vogliamo bene, che consideriamo il nostro porto sicuro, la nostra comfort zone.

Questo, però, non significa che non siamo acuti e intuitivi quando si tratta degli altri. Sappiamo comprendere le persone con un semplice sguardo e questo ci porta a essere selettivi nei nostri rapporti e legami. A volte desideriamo di uscire dal guscio, ma finiamo per frenarci a causa del timore di esporci troppo.

Leone. Chi ha visto subito il leone è una persona vitale, energica, instancabile. Dotata di un grande carisma, di un fascino magnetico da vero leader, è spesso al centro dell’attenzione e possiamo dire che la cosa non dispiace affatto.

Amiamo il contatto con gli altri, ci piace prendere in mano le situazioni e trovare soluzioni a tutto. Siamo l’anima della festa, sebbene a volte tendiamo a diventare un po’ arroganti, forse addirittura egocentrici. Per fortuna, riusciamo a rendercene conto e, talvolta, a ridimensionarci prima di rischiare di ferire qualcuno.