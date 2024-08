Prova un po’ di questo sulle piastrelle e gli interni della doccia e vedrai la muffa sparire: basta una passata per igienizzare e sbiancare

Per eliminare la muffa dalla piastrelle o dagli interni della doccia usa un po’ di questi prodotti: igienizzi e sbianchi in un sol colpo.

La muffa è davvero antiestetica quando appare sulle pareti, sugli intonaci, sulle piastrelle o all’interno della doccia. Oltre ad essere brutta da vedere, dato che conferisce un aspetto sporco e trasandato ovunque si trovi, ha un odore sgradevole ed è anche pericolosa per la salute.



La muffa, in particolare, può insediarsi sulle piastrelle o negli interni della doccia e a nulla serve tanto olio di gomito o usare prodotti costosi e ad hoc. La muffa resiste e persiste e anzi la situazione peggiora a vista d’occhio.

Per fortuna la soluzione è dietro l’angolo: con un po’ di questi prodotti igienizzi e sbianchi in un sol colpo!

I migliori prodotti per eliminare la muffa sulle piastrelle e gli interni della doccia

La muffa è la conseguenza di infiltrazioni o condense d’acqua, che può provocare seri danni nel medio-lungo termine ed anche problemi di salute. Molti prodotti che si trovano in commercio, non sono così efficaci come si pubblicizza e non proteggono a modo le superfici dalla muffa.

Liberarsi della muffa non è solo essenziale per far tornare la casa pulita e linda ma anche perché le spore della muffa sono pericolose perché infatti rilasciano tossine pericolose per il corpo.

In alternativa ai prodotti commerciali (che spaziano dalle vernici agli spray, oppure creme protettive) che sono in grado di eliminare le macchie sui muri interni, o su altre superfici, si possono usare anche dei prodotti che probabilmente si hanno già in casa e che vengono usati per altre faccende.

Si tratta di:

Bicarbonato di sodio

Cloro

Acido citrico

Aceto di vino

Varechina (o candeggina)

Questi ingredienti vanno diluiti in acqua e applicati con un panno sull’area interessata. Ci si può aiutare inserendo la soluzione ottenuta in un erogatore spray. Ovviamente servirà anche tanto olio di gomito ma i risultati saranno evidenti già dopo i primi lavaggi e saranno piuttosto duraturi.

Questi rimedi non sono molto efficaci quando la situazione è già drastica cioè quando la muffa ha attecchito su pareti e fughe di piastrelle da tempo. A quel punto bisognerà agire con prodotti specifici a base antibatterica. A seconda della gravità della situazione è possibile applicare più volte il prodotto oppure con una certa periodicità.

In linea di massima, comunque, usare i “rimedi della nonna” può servire a tamponare la situazione ed essere una routine di pulizia da usare con una certa frequenza per eliminare la muffa quando è evidente e brutta da vedere.