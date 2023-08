Prova questi 4 alimenti per sostituire lo zucchero comune: sono molto più salutari

Zucchero, da tempo si parla delle controindicazioni di un uso eccessivo. Ecco alcune alternative ugualmente deliziose ma più salutari

Sin dal mattino si è abituati ad usare lo zucchero per dolcificare il caffè, il cappuccino o il latte. Questo prodotto viene poi aggiunto spesso alla preparazione di dolci o torte. Di recente però l’aspartame è “sotto osservazione” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) per quanto riguarda i rischi legati ad un consumo eccessivo. Ciò non significa che non possiamo usarlo, ma semplicemente che bisogna farlo con moderazione. Per fortuna, per dolcificare bevande e preparare dolci e dessert si possono utilizzare delle alternative naturali molto più salutari.

I 4 alimenti per sostituire lo zucchero comune

Esistono 4 alimenti molto più sani e bilanciati che possono sostituire lo zucchero comune e i dolcificanti artificiali in bevande e dolci. Il risultato è praticamente lo stesso a livello di gusto, ma, a quanti pare, sono più salutari del classico prodotto di cui solitamente ci serviamo nel quotidiano per dare un tocco di gusto alle nostre preparazioni.

Lo Xilitolo, derivato dal legno di betulla, viene spesso aggiunto in dentifrici e gomme da masticare per diminuire la crescita dei batteri che causano la carie. Ha un contenuto calorico del 40% inferiore rispetto allo zucchero bianco e un indice glicemico molto basso. Quando si acquista, è necessario accertarsi che si tratti di quello estratto naturalmente dalle betulle e non trattato artificialmente.

Il secondo alimento sostituto naturale dello zucchero è la Lucuma, usata in Oriente come rimedio naturale per trattare diversi disturbi. Essendo un frutto (simile alla pesca ma di colore verde-dorato e con polpa giallo-arancio) si può consumare fresco o in polvere. Oltre a dolcificare in maniera salutare dolci e bevande, contiene fosforo, ferro, vitamina B2 e tiamina, che fa bene al cuore.

Poi c’è la Stevia, da alcuni anni già aggiunta in molte bevande gassate e dolci, poiché è un’alternativa naturale più sana allo zucchero. Le sue foglie vengono usate da anni dai nativi Guaranì del Paraguay per le sue proprietà nutritive e oggi come dolcificante naturale anche da noi, consigliato soprattutto per chi soffre di diabete e pressione alta. Nella stevia rebaudiana si trovano lo stevioside e il rebaudioside A che le donano un potere dolcificante 350 volte superiore allo zucchero ma senza il rischio di favorire le carie. Inoltre questo dolcificante fa bene alla pelle e favorisce l’abbassamento della pressione.

Infine c’è lo Zucchero di dattero, molto simile di aspetto allo zucchero di canna, ma ben più salutare. Si forma a partire dal dattero essiccato e tritato, e ha importanti proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e anti-invecchiamento. Inoltre contiene potassio, manganese e rame, minerali fondamentali per il funzionamento del nostro organismo.

Questi alimenti hanno un impatto glicemico e un potere calorico più basso rispetto allo zucchero bianco e quindi sono da preferire per dolcificare bevande o preparare dolci. Tuttavia ciò non significa abusarne! È necessario, infatti, scegliere sempre un’alimentazione varia e bilanciata in cui si riduca il consumo di zuccheri semplici e si preferiscano i carboidrati a basso indice glicemico come quelli integrali.