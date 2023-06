Prova costume alle porte: i 15 segreti che fanno perdere peso senza stare a dieta. Sono infallibili

Sai come dimagrire senza metterti a dieta? Ecco 15 trucchi per perdere peso in modo facile e veloce in vista dell’estate. Da provare subito!

Finito il brutto tempo, la stagione estiva è alle porte e riparte con il gran caldo. Da nord a sud della penisola le temperature si alzano e il mare è la meta preferita da sempre più italiani.

Gli stessi che, però, temono la tanto odiata prova costume. E se fosse possibile dimagrire senza per forza mettersi a stecchetto? Ecco i segreti per perdere peso in modo efficace.

Dimagrire senza dieta: i 15 trucchi per perdere peso

A rivelarlo ci ha pensato la rivista Donna Moderna, che ha dedicato un articolo ai 15 trucchi per perdere peso in vista dell’estate, e non solo.

Verdure. Introdurre almeno due tipi di verdure in tutti i pasti, meglio ancora se crude e condite solo con olio, sale e aceto. Ognuno dovrebbe essere accompagnato da una porzione di tali alimenti, che saziano pur contenendo pochissime calorie. Snack. Attenzione agli spuntini, che spesso introducono calorie inutili e poco sane. Meglio tenere sempre a portata di mano un frutto o qualche stick di verdura, al posto delle solite barrette piene di zuccheri. Cioccolata. Se dopo pranzo o cena hai sempre voglia di un dolce, la cioccolata è la soluzione. Fondente almeno al 70%, soddisfa il palato e placa le voglie. Cena. Mai cenare dopo le 23, in quanto le calorie introdotte non verrebbero poi smaltite. Inoltre, dormire con la pancia piena inficia sulla qualità del sonno, molto importante per dimagrire e stare bene. Alcool. Peggior nemico delle diete (e della salute) andrebbe ridotto al minimo o addirittura eliminato. Al suo posto meglio bere acqua, distribuita nell’arco della giornata e tra un pasto e l’altro. Spesa. Attenzione alle compere, da fare sempre in modo intelligente. Preparare una lista prima e non andare al supermercato affamati è un ottimo consiglio sia per il carrello che per il portafoglio. Movimento. Cammina, corri, l’importante è fare almeno 10mila passi al giorno. Una bella camminata, possibilmente all’aria aperta, è l’ideale per iniziare la giornata con molta più energia e per combattere lo stile di vita sedentario che di certo non aiuta a dimagrire. Colazione. Pasto più importante della giornata, è bene non saltarla mai. Dolce o salata che sia, gli esperti consigliano di farla con frutta fresca, secca e avena. Questa, infatti, ha un alto potere saziante e aiuta a tenere a bada il livello di zuccheri nel sangue. Carboidrati. Eliminare il carboidrati è la cosa più sbagliata che si possa fare. Meglio consumarli freddi, come riso e pasta, oppure scegliere le patate e i legumi. Zucchero. No allo zucchero bianco, meglio quello di canna o i dolcificanti naturali. I datteri, ad esempio, sono ottimi per rendere più dolci le ricette e anche come snack tra un pasto e l’altro. Fatto in casa. Pizza e dolci fatti in casa permettono di non rinunciare a qualche sfizio ma anche di controllare le calorie. 5 pasti. Consumare più pasti al giorno consente non solo di controllare la fame ma anche di svegliare e accelerare il metabolismo. Ristorante. Attenzione ai pasti fuori casa, dove la tentazione è sempre alta. No al pane e ai grissini nell’attesa delle pietanze, meglio consumare un‘insalata come antipasto e includere sempre proteine nelle portate principali. Sonno. Dormire bene è fondamentale non solo per la salute psico-fisica ma anche per il dimagrimento e il metabolismo. Proteine. Come accennato, introduci sempre una buona quantità di proteine ad ogni pasto, anche a colazione.

Ecco i 15 trucchi per perdere peso senza dieta.