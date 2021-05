I benefici del sole non riguardano solo la nostra bellezza fisica, ma anche il nostro benessere mentale. La vitamina D infatti, non solo farà bene alle nostre ossa e al nostro organismo in generale, ma a quanto sembra, il sole potrebbe fungere anche da ottimo antidepressivo naturale. Prima di esporsi al sole, però, è fondamentale approfondire le proprie conoscenze sulla protezione solare. Perché è così importante e, soprattutto, quale scegliere per la propria pelle?

Esiste addirittura una giornata dedicata proprio alla protezione solare, per ricordare a tutti quanto sia importante per la propria salute. Conosciuta come “Sun Screen Day“, si celebra il 27 maggio e invita grandi e bambini a utilizzare la protezione solare sia in città che al mare. È fondamentale proteggersi non solo con creme specifiche, ma anche con occhiali da sole e outfit adatti al contesto e al clima. Detto questo, non dimenticate che, nonostante l’utilizzo di una buona crema, è sempre ideale evitare di esporsi ai raggi del sole nelle ore di punta, o comunque rimanere per troppo tempo sotto il sole cocente.

Andiamo alla scoperta dei vari fototipo, del fattore di protezione solare e dei migliori prodotti in commercio sia per noi adulti che per i neonati. La protezione solare, inoltre, non deve essere utilizzata solo sul corpo, ma anche su labbra e capelli!

Protezione solare, quale scegliere?

Per comprendere quale sia il fattore di protezione solare più adatto a noi, dovremo innanzitutto stabilire il nostro fototipo, che va da 1 a 6 e varia a seconda del colore dei nostri capelli, della nostra pelle e tanto altro ancora. Come capire a quale fototipo apparteniamo? Ecco uno schema che vi aiuterà a capire il vostro fototipo per poi scegliere l’SPF adatto alla propria carnagione.

Fototipo 1 : capelli biondi/rossi con pelle lattea/rossastra, occhi azzurri e tante lentiggini sulla pelle;

: capelli biondi/rossi con pelle lattea/rossastra, occhi azzurri e tante lentiggini sulla pelle; Fototipo 2 : capelli biondi/castani con pelle chiara, occhi azzurri/verdi e difficoltà ad abbronzarsi;

: capelli biondi/castani con pelle chiara, occhi azzurri/verdi e difficoltà ad abbronzarsi; Fototipo 3 : capelli biondo scuro/castano con pelle chiara e sensibile, occhi verdi e alcune lentiggini;

: capelli biondo scuro/castano con pelle chiara e sensibile, occhi verdi e alcune lentiggini; Fototipo 4 : capelli castani, occhi marroni e pelle olivastra/ leggermente olivastra con poche lentiggini;

: capelli castani, occhi marroni e pelle olivastra/ leggermente olivastra con poche lentiggini; Fototipo 5 ; capelli neri/scuri, occhi marroni e pelle scura/mulatta con nessuna lentiggine;

; capelli neri/scuri, occhi marroni e pelle scura/mulatta con nessuna lentiggine; Fototipo 6: capelli neri con pelle scurissima e occhi marroni scuro.

Dopo aver constatato a quale fototipo appartenete, potete procedere con la scelta del fattore solare per evitare scottature e danni alla pelle. Ecco uno schema dettagliato:

Fototipo 1: SPF 50+ durante le prime esposizioni, 50 se la pelle risulta già leggermente abbronzata;

Fototipo 2: SPF 50+ durante le prime esposizioni, 30 se la pelle risulta già abbronzata;

Fototipo 3: SPF 30 durante le prime esposizioni, 20/15, quindi media, con la pelle già abbronzata;

Fototipo 4: SPF 20/15 durante le prime esposizioni; 10 con pelle già abbronzata;

Fotitpo 5: SPF 10 durante le prime eposizioni, 6 se la pelle è già abbronzata,

Fotitpo 6: SPF 6 in entrambi i casi.

Qual è la migliore protezione solare?

Sicuramente ora vi starete domandando quale sia la migliore protezione solare attualmente in commercio. Esistono tantissimi prodotti, dai più economici ai più cari, l’importante è non soffermarsi sul costo ma sull’INCI del prodotto e, ovviamente, sul filtro SPF.

La protezione solare totale è l’ideale per la pelle molto chiara. Soprattutto quando la pelle chiara si accompagna a capelli biondi o rossi e alla presenza di lentiggini è fondamentale tutelare al meglio viso e corpo dall’azione dei raggi UV. In alternativa, sarà possibile optare per una crema solare con SPF elevato, ugualmente in grado di proteggere la pelle chiara ma senza schermarla completamente dal sole. Tra le migliori non passa inosservata la protezione solare di Bionike, in alternativa anche La Roche Posay propone una crema solare ottima ed efficace. Per proteggere il viso da macchie cutanee e rughe, vi suggeriamo la protezione solare 50+ anti-età di Lieraac, un brand francese di qualità tra i più amati dalle beauty blogger.

La crema solare per pelle scura è importante tanto quanto quella per le pelli chiare. Un fototipo scuro per natura, infatti, ha ugualmente bisogno di essere protetto dai raggi UV onde evitare di incappare in rischi per la salute e per la bellezza della pelle. Il fattore di protezione solare, in questo caso, è meno elevato e molto spesso si combina a ingredienti pensati per prolungare e intensificare il colorito, enfatizzandolo.

Le creme solari per pelle grassa proteggono dal sole e opacizzano il viso, arginando il tanto odiato effetto lucido tipico delle pelli miste o grasse. In presenza di una pelle particolarmente problematica, è fondamentale scegliere una buona crema solare viso per pelle acneica. Se vi state sottoponendo a cure farmacologiche specifiche per l’acne a base di ingredienti fotosensibilizzanti è opportuno utilizzare una crema solare con protezione alta.

Crema viso con protezione solare

Oltre alle classiche creme solari, esistono tantissime creme viso con SPF all’interno del prodotto. Questo perché è fondamentale proteggere la pelle non solo durante il periodo estivo, ma anche nel periodo invernale. Le creme viso con protezione solare, inoltre, tornano utili durante il giorno, quindi in città. In commercio esistono tantissime creme con indice SPF alto o basso, ad esempio la tanto amata crema Shiseido, molto idratante, ha un filtro SPF 50.

Esporsi eccessivamente al sole, infatti, comporta il rischio che la pelle presenti maggiori e più evidenti rughe, causate da quello che viene definito fotoinvecchiamento. E’ fondamentale, quindi, barcamenarsi nel variegato mondo dell’offerta dei solari e selezionare specialmente per il viso prodotti che vantano vere e proprie virtù anti-età, puntando sullo step chiave di tutte le tipologie di skin care, l’idratazione, e agendo con attivi specifici contro l’invecchiamento e la conseguente comparsa di rughe e macchie della pelle.

Stick solare per proteggere le labbra

Tra i must have dell’estate non deve mancare lo stick labbra con protezione solare. Da applicare sia in città che al mare, le labbra a causa dei raggi solari potrebbero seccarsi e screpolarsi. Ecco perché è fondamentale proteggerle e prendersene cura con prodotti idratanti e nutrienti. Esistono tantissimi stick con SPF, come quello di Avene o il classico Labello solare Sun Protect.

Protezione solare per i capelli

Corpo, viso e labbra… ma ai capelli chi ci pensa? Ebbene sì, anche la chioma ha bisogno di protezione durante la bella stagione. I raggi solari, il vento, la salsedine e la sabbia potrebbero seccare le lunghezze e danneggiare a lungo andare la folta chioma. Esistono tantissimi prodotti da utilizzare per evitare secchezza e disidratazione dei capelli, da utilizzare prima dell’esposizioni o come crema post-shampoo.

Protezione solare per i neonati

I bambini hanno bisogno di protezione costantemente, quindi ricordate sempre di applicare sulla loro pelle una protezione solare con SPF alto e una crema idratante dopo sole. La pelle, infatti, va protetta sin da bambini, per evitare eritemi e danni cutanei con il passare del tempo. Una delle migliori creme è Mustela, adatta anche ai pargoletti con pelle sensibile; in alternativa, anche La Roche Posay propone una protezione solare efficace arricchita con acqua termale.

Ogni quanto applicare la crema solare?

Una domanda che spesso si pongono le ragazze è proprio questa: ogni quanto bisogna applicare la crema solare, per essere certe di non rischiare una brutta bruciatura? Secondo quanto riportato dagli esperti, la crema andrebbe applicata prima dell’esposizione su tutto il corpo con cura, e ogni ora e mezzo circa bisogna ripetere l’operazione. Inoltre, dopo il bagno dovrete applicarla nuovamente, senza tralasciare nessuna zona del corpo!