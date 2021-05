I migliori spray protezione solare per capelli - Guida 2021

In estate, tendiamo a proteggere esclusivamente la pelle dai raggi UV dimenticandoci che anche i capelli necessitano di prodotti specifici da applicare prima, durante e dopo l’esposizione al sole per rimanere sani e forti. Gli spray con protezione solare sono i migliori alleati delle nostre chiome, mantenendole sane ed evitando che si secchino e si indeboliscano.

Il vento, la salsedine, la sabbia, il sole e il cloro delle piscine sono tutti elementi dannosi per i capelli in quanto vanno ad alterarne lo strato superficiale, rendendolo fragile, ruvido e creando il tipico effetto paglia. Per questo è necessario applicare e vaporizzare prodotti con filtro solare prima di esporsi al sole e ricordarsi di lavare con acqua dolce la chioma per eliminare ogni residuo di sale e cloro dai capelli, e di idratarli a fondo.

Spray con protezione solare: i migliori per capelli al top

Gli spray con protezione solare sono assolutamente pratici perché si applicano in maniera veloce, non ungono né sporcano, possono essere riapplicati quante volte si vuol, si lavano via con lo shampoo e soprattutto proteggono i capelli sia naturali che decolorati.

Se quest’estate non volete ritrovarvi come in passato con la chioma rovinata e opaca (costringendovi magari a un taglio drastico), eccovi gli spray migliori da provare assolutamente.

Foto Amazon

Kerastase Soleil Micro Voile Protecter è un vero e proprio filtro solare che impedisce al capello di rovinarsi grazie all’’azione anti foto-degradazione.

Indicato anche per capelli tinti e/o crespi, li lascia molto morbidi e facili da pettinare.

Foto Amazon

L’Olio Spray Capelli Protezione Colore di Collistar è specifico per capelli trattati. L’esposizione al sole e il cloro spesso alterano il colore di tinte e decolorazioni, perciò questo prodotto svolge una duplice protezione, mantenendo il capello alla sua bellezza originale.

Foto Amazon

Questo Olio Solare Capelli contiene filtro UV ed è arricchito con olio di monoÏ per rinforzare i capelli, nutrirli, proteggerli da sale e sabbia, ma soprattutto evitare l’effetto crespo, che in spiaggia o in piscina è sempre in agguato.

Anche i capelli hanno il loro doposole

Anche se abbiamo protetto i nostri capelli in maniera adeguata durante l’esposizione al sole, avranno comunque necessità subito dopo di un trattamento ricco e ricostituente per rimanere belli e lucidi.

Ecco alcuni prodotti da introdurre nella haircare routine vacanziera.

Foto Amazon

Aveda Sun Care Hair and Body Cleanser è uno prodotto specifico che deterge, idrata e rinvigorisce corpo e soprattutto capelli, pulendo in maniera delicata ma efficace e proteggendo il colore.

Foto Amazon

Quando siamo in vacanza, abbiamo voglia di leggerezza, di utilizzare pochissimi prodotti multiuso ma efficaci: ecco perché è perfetto Uniq One All In One: è un trattamento spray senza risciacquo per uso quotidiano da utilizzare sia sotto il sole che dopo aver lavato i capelli. Oltre a idratare, nutrire, migliorare la pettanibilità, lucidare e proteggere dal calore, grazie ai filtri UVA e UVB, scherma dal sole e preserva il colore.