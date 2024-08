Profumo, quello in polvere è l’ideale per l’estate: la ricetta fai da te

Sapevi che in casa puoi realizzare un ottimo profumo in polvere a costo praticamente 0? Scopri la ricetta naturale: vedrai che fragranza!

Parliamoci chiaro: possiamo impegnarci ore ed ore nella ricerca dell’outfit perfetto, abbinando meticolosamente materiali, colori e texture, ma senza profumo il look finale risulterà sempre in qualche modo come non completo. Le profumazioni che indossiamo nel tempo non sono diventate solamente una questione di benessere fisico, quanto piuttosto una sorta di firma personale. Quante volte sentendo una particolare fragranza per strada ci ritorna alla mente una specifica persona?

I profumi ad oggi possiamo certamente considerarli un lusso, poiché rispetto al passato perdono la loro funzione: in tempi piuttosto antichi venivano realizzati unguenti ricchi di oli essenziali profumati che in qualche modo potessero ‘camuffare‘ i cattivi odori dati da una scarsissima igiene personale. Lavarsi non era assolutamente concepito come atto in sé naturale e quotidiano, pertanto bisognava coprire gli olezzi dettati dal corpo.

Ad oggi ciò non avviene più, eppure il profumo è rimasto tra le nostre abitudini poiché piace, conquista, seduce e ci fa sedurre a nostra volta. I classici che troviamo dei vari brand famosi vedono costi piuttosto alti, ma perché non crearne uno in casa spendendo quasi 0? Non ha niente da invidiare a quelli spray, ve lo garantiamo!

Profumo in polvere faidate, non immagini che fragranza: tu scegli quella che vuoi, io ti do la ricetta

Usare un profumo in polvere in estate ha diversi vantaggi: primo tra tutti, essendo realizzato con ingredienti naturali secchi è in grado di mantenere più asciutta la pelle evitando l’effetto sudato e grasso tipico di quando fa parecchio caldo. Il secondo vantaggio è la durata della profumazione. Mentre lo spray nebulizza sulla pelle, la polvere rilasciata sul derma tende ad assorbire la fragranza piano piano, disperdendola in aria per molto più tempo.

Inoltre, essendo realizzato con ingredienti totalmente naturali non dovremo neppure porci il problema di eventuali reazioni allergiche. Come avete potuto notare, i vantaggi sono tanti, specialmente in termini economici. Ma di cosa avremo bisogno per realizzare il profumo in polvere?

6 cucchiaini di amido di mais o di riso;

Olio essenziale a scelta(lavanda, rosa, vaniglia, cannella, camomilla);

Serve soltanto questo per realizzarlo. L’unico costo un po’ più sostenuto potrà essere quello dell’olio essenziale, tuttavia anche in questo caso il ritorno economico ci sarebbe poiché con una sola boccettina da 50 ml potrete realizzare tanti e tanti profumi. Come procediamo?

Semplicemente versiamo in un barattolo l’amido di mais, aggiungiamo tra le 10 e le 15 gocce di olio essenziale scelto e mescoliamo con una palettina o uno stuzzicadenti. Preleviamo quindi il profumo con un pennello da trucco e spalmiamolo sulle zone del collo, retro-orecchie, seno, polsi e braccia. Nell’immediato verremo investiti dalla fragranza scelta e di volta in volta potremo realizzarne sempre di diversi. Non vi resta che provare e divertirvi!