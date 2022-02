Profumi da donna: ecco 5 consigli per questa primavera

Profumo donne, le tendenze per la primavera

Con l’arrivo della bella stagione ci si cambia d’abito, e proprio come avviene per il guardaroba, si rinnova anche la fragranza: il profumo donne in primavera diventa più fresco, floreale e con note frizzanti, agrumate e fiorite, ideale per sottolineare la femminilità quando le giornate si allungano.

Alcuni profumi donna per la primavera 2022 si caratterizzano anche per una confezione elegante e di design che non passa inosservata e che, quindi, si presta a essere esposta in bagno o in camera, quasi come un complemento d’arredo.

Black Opium Yves Saint Laurent

Si tratta di un profumo da donna che si fa notare subito perché è energico, una fragranza ricca di contrasti e di diverse sfumature, il Black Opium di YSL è caratterizzato da una nota centrale di caffè nero che è ideale per dare una sferzata ai sensi, accompagnata dalla dolcezza della vaniglia e da note di testa fruttate. Si tratta di un profumo donna ideale per chi ama vivere in modo dinamico, un po’ fuori dagli schemi: questa eau de parfum, infatti, ha un’anima rock che si può percepire già dalla confezione total black.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Anche in questo caso siamo di fronte a una fragranza da donna che ha un carattere rock (non a caso il volto della campagna è Miley Cyrus), ma si completa con un ricco universo floreale che rende questo profumo firmato Gucci molto femminile.

Questo profumo è ispirato al fiore della Gardenia, delicato e profumato, con note di Gelsomino, pera e sentori di zucchero di canna. Molto bello anche il flacone allungato in vetro laccato rosa con il tappo oro lucido.

Giorgio Armani SÌ

Questo profumo, così come dichiara il suo creatore, Giorgio Armani, è un vero e proprio inno alla femminilità. Si tratta di un profumo dedicato alle donne impegnate, che sono forti e alla ricerca di dolcezza nello stesso tempo, in un eterno contrasto tra profondità e leggerezza, tra sogno e realtà. Giorgio Armani SÌ è un profumo donna molto intenso e avvolgente che si basa sul nettare di cassis, chypre moderno e legno biondo muschiato. Le note floreali sono ispirate soprattutto alla rosa di maggio e alla fresia, le quali conferiscono a questa fragranza un tocco di dolcezza e di eleganza.

Guerlain Mon Guerlain

Questo profumo donna lascia intuire la sua femminilità già dalla confezione: la sua boccetta trasparente e decorata con un sottile filo d’oro fa intravedere il contenuto di un tenue colore rosa, delicato e sensuale, proprio come la donna a cui questa fragranza è destinata. Si tratta di un profumo che utilizza materie prime molto ricercate e particolari, come la lavanda Carla della Provenza, il gelsomino di Sambac dell’India, il legno di sandalo australiano e la vaniglia Tahitensis.

Dolce & Gabbana Dolce Lily

Dolce Lily è sicuramente uno dei profumi donna più trendy del 2022 grazie alla sua delicata fragranza ispirata al giglio rosa, da sempre simbolo di femminilità e gentilezza che, in questo profumo si mescola con l’esotico frutto della passione e note di fondo muschiate più decise.

Non mancano sentori di legno e delicate note di vaniglie che profumano la pelle in modo duraturo. Inoltre, questo flacone riprende l’elegante silhouette della prima fragranza della maison tingendola di rosa e arricchendola con un tappo floreale e un nastrino nero.