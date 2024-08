Profumatori a costo zero, questo é veramente imbattibile: il dolce profumo dell’estate arriverà in ogni angolo della casa

C’è un profumatore che si può creare in casa a pochi euro ma che sprigiona un profumo che arriverà in tutte le tue stanze.

In commercio esistono diversi tipi di profumatori, che sono più o meno efficaci per eliminare i cattivi odori nella casa. Ci sono le candele, gli incensi e quelli elettrici. Tuttavia, i costi possono essere molto alti nonostante molti di loro durino anche meno del previsto. Sapevate che si possono creare dei profumatori per casa senza spendere molti soldi e sopratutto molto efficaci?

Molte volte ignoriamo che in casa possiamo avere dei materiali che spesso buttiamo via come rifiuti. Il riciclo creativo è uno dei più recenti metodi per spendere meno e creare meno rifiuti. Se, ad esempio, dicessimo che da un semplice guscio di noce di cocco si ha la possibilità di creare un profumatore? Un’idea davvero geniale, che potrebbe addirittura rivoluzionare le uscite economiche di fine mese. In questo articolo, quindi, vi mostreremo una semplice guida per creare un profumatore per casa a costo zero: è facilissimo e anche divertente.

Profumatore per casa con una noce di cocco: come farlo

Da una noce di cocco possiamo creare un profumatore dalla fragranza molto estiva. Godiamoci l’ultimo mese d’estate con un buon profumo per la casa, che potrebbe essere ideale anche per tenere lontana l’atmosfera autunnale nel mese di settembre. Qui la guida pratica su come creare un profumatore per ambienti da una noce di cocco: semplice ed economico!

Per realizzarlo bisogna carteggiare la noce di cocco e svuotarla completamente, eliminando la polpa del frutto. Fatta questa operazione, è importante localizzare i tre fori in cima al guscio e usare un trapano per realizzare i buchi. Inoltre, svuotare l’acqua di cocco e tagliare il frutto a metà con una sega. Poi togliere la polpa con un cucchiaio dopo averla messa nel microonde. Con la carta vetrata bisogna levigare i bordi del guscio del cocco e l’interno per rendere il porta candele aromatiche più bello.

La piccola candela può essere messa al centro del guscio. Se il guscio oscilla puoi raschiare il fondo e renderlo ruvido per renderlo più stabile la candela. Insomma, un vero e proprio gioco da ragazzi, vero? Ovviamente, il cocco non è l’unico ingrediente da prendere in considerazione. Lo stesso effetto si può creare con i gusti di anguria e melone, seguendo lo stesso procedimento, ovvero svuotando l’esterno e posizionando al centro una candela per ambienti. Questo renderà la tua casa profumata ma anche originale, un’idea che sicuramente piacerà anche ai tuoi amici.