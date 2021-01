5 profili Instagram con un feed rosa che amiamo

“On wednesday we wear pink”. Se non conoscete quel capolavoro dei primi anni duemila che è Mean Girls, vi consigliamo di sfruttare quest’epifania in zona rossa per recuperarlo. Perché “il mercoledì ci vediamo di rosa” è una frase cult che vi rimarrà impressa e vi farà pensare che il rosa sia un po’ il colore della vostra “anima”.

Il rosa è stato sdoganato nel tempo. Non è più un colore da “femminucce” o da ragazzine, anzi. È apprezzatissimo dalle maison di moda e dai brand low cost, che propongono nelle loro collezioni capi e accessori in tantissime varianti di questo colore, prediligendo tonalità fluo e pastello.

Vi sarete sicuramente accorte, girando su Instagram, che il rosa è un colore utilizzatissimo per il feed, soprattutto dalle più giovani.

Leggi anche Calze della Befana fai da te: tante idee originali

Ecco quindi quali sono i 5 profili Instagram che amiamo alla follia con un feed tutto rosa.

Bei Na Wei e Lola, la sua macchina rosa confetto

Bei Na Wei è una fotografa e videomaker con base a Londra e più di 170mila follower su Instagram. Il suo profilo, curatissimo, raccoglie bellissimi scatti diversi spot della capitale inglese e di Lola, una Nissan Figaro rosa confetto.

Questa macchinina super rosa ha un profilo tutto suo, lepinkfigaro, con più di 85mila follower. Sul profilo potete seguire le sue avventure in giro per Londra e potete anche acquistare i suoi scatti sullo shop creato da Bei Na Wei.

Hellomissjordan è una principessa Disney… rosa

Jordan, 24 anni, è una “principessa di tutti i giorni” con più di 100mila followers su IG. Ossessionata dal viaggi e dal canto, ha aperto il suo omonimo blog nel 2014 e da allora racconta le sue passioni attraverso la scrittura e la fotografia.

Il suo profilo, curatissimo, è un tripudio di rosa. Dalle porte della case inglesi al famosissimo Peggy Porches Cakes, Jordan ci trasporta nel suo mondo colorato e ci fa sognare e immaginare una vita da principesse Disney.

Lapetitenoob e il suo mondo tutto rosa

Joëlle Anello è una blogger di moda e lifestyle con oltre 47mila follower su Instagram. Oltre ad avere una canale YouTube, dove condividere con i suoi iscritti l’amore per la moda, la bellezza e la sua vita quotidiana, anche Joëlle ha un profilo molto curato e, soprattutto, super rosa.

Nella sua semplicità, potete prendere ispirazione da lei per ricreare look comfy e da tutti i giorni con accessori e capi rosa. In particolare, come potrete vedere dal suo profilo, adora i capelli in tutte le varianti di questo colore, dal fluo al rosa confetto.

Eachpeachstudios

Each Peach Studios è un’agenzia che si occupa di marketing per vari brand. Il loro profilo alterna scatti e disegni, ovviamente tutti rosa. In più, ci sono tantissime pesche, un frutto che piace a tantissimi e che tanti hanno iniziato ad adorare dopo aver visto “Call Me By Your Name” di Luca Guadagnino.

freyasfairytale

Freya ha ricreato su Instagram il suo piccolo mondo delle favole, fatto di unicorni, cupcake e rosa pastello. Dopo aver aperto il suo profilo Ig, con quasi 10mila follower, Freya ha aperto anche un blog, dove parla di tutto ciò che le piace e della sua quotidianità.

Il suo feed Instagram è una vera e propria esplosione di rosa pastello, tra dolcetti e decorazioni. Una delizia per gli occhi e per tutte le amati del rosa.