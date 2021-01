Che vi stiate avvicinando proprio ora alla cosmetica eco-sostenibile, o siate delle veterane dei prodotti di bellezza attenti all’ambiente, il mercato è ormai ricco di possibilità d’acquisto. Anche troppo: spesso ci si trova perse tra gli scaffali, senza sapere cosa scegliere. Ecco una selezione di prodotti per la cura di viso, corpo e capelli amici dell’ambiente da provare assolutamente.

Detergenti viso

Il primo brand su cui puntare è Nonique, che offre diverse opzioni calibrate sulle problematiche della pelle: dai detergenti gel per la cute mista o oleosa, o in crema chi invece avesse la pelle secca o un viso più maturo. Anche il rapporto qualità/prezzo è un punto a favore, circa 5 euro. Dopo la detersione, poi, si può anche decidere di applicare un tonico a base di acqua floreale.

Foto Nonique

Creme viso

Dopo la detersione, lo step successivo è l’idratazione. Come creme viso, in commercio anche in questo caso la scelta è ampia: per le pelli mature, quelle di Domus Olea Toscana sono ricche di antiossidanti. Mentre Creme viso BioSnail è specializzata nella bava di lumaca, molto idratante. Creme viso Dr Organic, copre un ampio range di problematiche (come secchezza o produzione eccessiva di sebo) e sfrutta il potere di principi attivi molto concentrati.

Foto Dr. Organic

Contorno occhi

Per la zona più delicata del viso, quella del contorno occhi, Trattamento super intensivo Domus Olea Toscana, ha il potere di distendere lo sguardo grazie al potere defaticante e antiossidante dei suoi ingredienti.

Scrub e maschere

Sempre che non decidiate di crearvi in casa lo scrub per il viso, in negozio potreste optare per i prodotti e le maschere viso di Delidea, purificante o antirughe.

Foto Delidea

Anche in questo caso il rapporto qualità/prezzo è invidiabile e hanno la comodità di essere in monodose, così che non si degradino i preziosi principi attivi.

Creme idratanti per il corpo

Se quello che cercate è un’idratazione profonda, la scelta migliore è quella di una crema molto ricca: il balsamo corpo Bionova o un burro corpo Cosnature. Se invece siete delle amanti della profumazione, consigliamo i prodotti JOIK o NACOMI.

Crema mani

Una buona crema mani deve contrastare la disidratazione, che specie nei mesi invernali può provocare tagli e fastidiose screpolature: in questo senso la crema mani Urea Kamelì è perfetta.

Foto Domus Olea Toscana

Creme anticellulite per il corpo

La linea Rassoda Lift Domus Olea Toscana è davvero efficace per chi fosse alla ricerca di un prodotto attento all’ambiente e che possa agire sugli inestetismi della cellulite, in particolare la Crema Lipo-Drena Lift Domus Olea Toscana.

Shampoo per capelli

Tra le scelte più attente all’ambiente che si possano fare c’è lo shampoo solido: elimina i contenitori e barattoli e contiene tanti ingredienti naturali. Lo shampoo solido ai semi di lino de La Saponaria è ottimo per tutti i tipi di capelli, specie per chi ha la cute sensibile o stressata.

Foto La Saponaria

Maschere per capelli

Per idratare a fondo i capelli non c’è niente di meglio di una maschera, magari arricchita da avocado e miele, come quella di Organic Shop. Un altro ingrediente ricco di proprietà nutritive ma che non appesantisce (e quindi è adatto ai capelli ricci) è l’olio di semi di girasole, presente nella formulazione di Maternatura.