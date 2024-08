Problemi tra questi segni zodiacali: liti furibonde e incomprensioni in arrivo

Leggere le stelle, andare indagare su quello che in qualche modo hanno da comunicare gli astri, è qualcosa che sempre più affascina ogni anno milioni e milioni di appassionati del genere in giro per il mondo. In linea di massima ciò che si prova a indagare riguarda nello specifico il lavoro, la salute, l’amore. Non sempre però, la presunta lettura è basata su ciò che può capitare o meno al diretto interessato in questione. A volte, a essere interpretati risultano essere i tratti propri dei vari nati sotto i diversi segni zodiacali.

Per quel che riguarda previsioni e non solo, è possibile, dunque, muoversi attraverso binari completamente diversi dai soliti. Non più il singolo segno zodiacale con tutto ciò che potrebbe o meno capitargli in un momento preciso dell’anno, ma un parallelo tra due segni. Cosa funziona e cosa non funziona tra due diversi profili. Con quali segni va più o meno d’accordo uno specifico profilo, per l’appunto, e con quali no. Una visione completamente diversa che però può fornire numerose informazioni a quanti hanno bisogno più che mai di sentirsi protetti da tali previsioni.

Problemi tra questi segni zodiacali: le coppie davvero improbabili

In linea di massima considerando quelle che sono le affinità tra i vari segni zodiacali è più che possibile affermare che ogni relativo segno può avere una sorta di opposto all’interno dello stesso contesto, un profilo con il quale è davvero difficile andare d’amore e d’accordo. Per quanto riguarda, per esempio, i nati sotto il segno dell’Ariete, niente legami indimenticabili con i Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci.

I Toro non troveranno quasi mai l’intesa con Ariete, Gemelli, Sagittario, Leone e Bilancia, mentre i Gemelli faranno ferro e fuoco nella maggior parte dei casi con i Vergine, Capricorno, Scorpione, Toro e Cancro. Gli stessi Cancro, tra gli altri non legheranno mai con i Gemelli e gli Acquario. I Leone, dal canto loro, si scontreranno non poco con i Sagittario e i Gemelli.

I Vergine, non avranno vita facile con un Ariete o un Leone, mentre i Bilancia staranno più che mai alla larga dagli Scorpione e dai Pesci. Scorpione e Ariete sono difficili da vedere insieme, i Sagittario, invece, si scontreranno spesso con Vergine, Toro e Capricorno che a sua volta non andrà quasi mai d’accordo con gli Ariete e gli Acquario. Quest’ultimo è ostile ai Sagittario e ai Pesci, ampiamente ricambiato. Pesci che mal sopportano anche i Leone, Bilancia e Gemelli.