Problemi sul lavoro per questi segni zodiacali: i prossimi giorni saranno tremendi

Mercurio retrogrado e congiunzioni sfavorevoli porteranno problemi sul lavoro per alcuni segni zodiacali, ecco le previsioni dell’Oroscopo. Anche se agosto è il mese delle vacanze, molti sono già rientrati in ufficio o devono ancora partire. Secondo l’Oroscopo, per alcuni segni zodiacali andare al lavoro sarà molto più faticoso del solito soprattutto nella settimana centrale, ovvero quella che va dal 12 al 18. La colpa, come sempre, è dei movimenti celesti che a seconda delle posizioni e congiunzioni regalano energie positive oppure negative. Spicca, per la settimana in oggetto, Mercurio retrogrado; come sappiamo questo è il pianeta della comunicazione, fattore fondamentale in tutti i tipi di rapporto, da quello familiare a quello sentimentale e ancora di più se si parla di …

Mercurio retrogrado e congiunzioni sfavorevoli porteranno problemi sul lavoro per alcuni segni zodiacali, ecco le previsioni dell’Oroscopo.

Anche se agosto è il mese delle vacanze, molti sono già rientrati in ufficio o devono ancora partire. Secondo l’Oroscopo, per alcuni segni zodiacali andare al lavoro sarà molto più faticoso del solito soprattutto nella settimana centrale, ovvero quella che va dal 12 al 18. La colpa, come sempre, è dei movimenti celesti che a seconda delle posizioni e congiunzioni regalano energie positive oppure negative.

Spicca, per la settimana in oggetto, Mercurio retrogrado; come sappiamo questo è il pianeta della comunicazione, fattore fondamentale in tutti i tipi di rapporto, da quello familiare a quello sentimentale e ancora di più se si parla di lavoro e affari. Con Mercurio “contro” saranno alcuni segni in particolare a soffrire proprio nel comparto lavorativo: si prospettano discussioni tra colleghi, incomprensioni col datore di lavoro, stress e insoddisfazione. Ecco per quali natalità astrali sarà una settimana molto difficile.

Problemi sul lavoro in vista, occhio! Le stelle avvertono questi segni zodiacali

Oltre a Mercurio retrogrado, nei prossimi giorni nel cielo saranno protagonisti – purtroppo in senso negativo – anche Giove e Saturno. Insieme, formeranno una quadratura piuttosto particolare che andrà a innescare dinamiche pericolose nel comparto lavorativo, e a farne le spese saranno soprattutto tre segni zodiacali. Parliamo di Bilancia, Acquario e Pesci.

Analizzando singolarmente le tre natalità astrali, partiamo dai Bilancia, che dovranno affrontare una settimana molto complessa. Le stelle annunciano dissapori coi colleghi, chiacchiere di corridoio e invidie che mineranno il benessere dei nati del segno. Non solo: sembra che i Bilancia dovranno affrontare una cocente delusione: l’avanzamento di carriera non arriverà nei tempi sperati.

Problematiche di tipo diverso investiranno invece gli Acquario: come si sa, i nati del segno hanno un carattere poliedrico, creativo, ma a tratti disattento e distratto. Purtroppo, il “capo” noterà immediatamente questa mancanza di concentrazione e gli Acquario potrebbero subire molti rimproveri. Avranno il desiderio di fuggire lontano, ma le Stelle consigliano di mantenere la calma e la lucidità mentale.

Infine, arriviamo al segno dei Pesci, che a causa delle influenze negative dei Pianeti dovrà sforzarsi ancora di più per raggiungere i propri obiettivi sul lavoro. L’impegno profuso no sarà notato immediatamente da colleghi e soci, e questo causerà ampia frustrazione ai Pesci, che come sappiamo non riescono molto bene ad affrontare stati emotivi stressanti. Il consiglio è di confidare nelle energie dell’Universo, che ben presto torneranno ad essere più generose.