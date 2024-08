Problemi in amore per questi segni zodiacali: difficile capire ciò che provano

Le persone nate sotto questi segni zodiacali spesso hanno grandi difficoltà in amore: non sanno esprimere i sentimenti.

I motivi possono essere molti, ma in genere si tratta di paura di essere feriti oppure un’estrema riservatezza, che a lungo andare si trasforma in una vera e propria incapacità di aprirsi agli altri condividendo i propri stati d’animo più profondi. Purtroppo, questi segni zodiacali non si comportano così soltanto nelle amicizie ma, purtroppo anche nelle relazioni d’amore.

Sono tra i segni più difficili da avere come partner, perché spesso non si riesce a comprendere profondamente i motivi delle loro azioni, che finiscono per sembrare egoiste e completamente imprevedibili. Di quali si tratta?

I segni che non sanno esprimere ciò che provano

CAPRICORNO – I nati sotto il segno del Capricorno sono persone con una mentalità estremamente solida, completamente votati all’efficienza da tutti i punti di vista. Odiano l’idea di non avere il pieno controllo su se stessi e sul mondo che hanno attorno. Proprio per questo motivo non sono a proprio agio con i sentimenti, soprattutto con quelli più irrazionali e travolgenti. Nella maggior parte dei casi non sono in grado di comprenderli, e quindi non sono nemmeno in grado di esprimerli. Avere un partner del Capricorno in realtà significa impegnarsi in una continua sfida di interpretazione.

SCORPIONE – I nati dello Scorpione sono estremamente riservati e percepiscono la loro intimità come qualcosa da proteggere e in cui non tollerano intrusioni di alcun tipo, soprattutto da parte di persone che non conoscono a fondo e di cui non si fidano. Per questo motivo tendono ad aprirsi pochissimo, e soltanto dopo una lunga conoscenza. Anche quando lo fanno però tendono a parlare di sé il meno possibile, dando risposte sibilline e spesso molto difficili da interpretare. Perché si comportano così? Semplicemente non sono in grado di fare altrimenti: sentono sempre il disperato bisogno di difendersi.

ACQUARIO – Chi appartiene a questo segno è in realtà una persona molto allegra ed espansiva che però, in realtà, parla pochissimo di sé, preferendo concentrarsi molto di più sul fare cose insieme agli altri e ascoltare le esperienze altrui. I nati sotto questo segno tendono a essere il più possibile sfuggenti perché detestano i legami e soprattutto l’idea che qualcuno possa pensare di capire cosa provano davvero. Tengono moltissimo alla loro indipendenza intellettiva ed emotiva, quindi tendono a confidarsi pochissimo, anche con il proprio partner perché temono che rivelare i propri segreti più profondi li metta alla mercé di altre persone: una situazione che non riuscirebbero mai a tollerare.