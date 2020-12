La principessa Beatrice è stata accusata di non aver rispettato le regole anti Covid-19 durante una cena a Londra. Mrs. Mapelli Mozzi ha però prontamente risposto alle accuse.

La settimana scorsa la principessa e suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, sono stati visti a cena fuori, con persone di diverse famiglie, in un ristorante londinese. In quel momento il Regno Unito si trovava sotto alcune restrizioni, tra cui il consiglio di non riunirsi con persone non conviventi.

Una fonte avrebbe però spiegato al The Mirror che la principessa Beatrice stava partecipando ad una riunione di lavoro, consentita dalle regole anti contagio, e che inoltre la cena si era svolta rispettando “tutte le linee guida del governo”.

“Si trattava di un mercoledì sera infrasettimanale, era una cena di lavoro, per lo sviluppo degli affari che si è tenuto in conformità con tutte le linee guida del governo. La cena è finita in tempo utile per tutti per rientrare in tranquillità prima del coprifuoco governativo” ha detto al The Mirror un portavoce della principessa Beatrice e di suo marito.

Una fonte avrebbero però detto al Sun: “Bea dovrebbe dare il buon esempio. Non potevo credere ai miei occhi. Se la Famiglia Reale non riesce a mettere a rispettare le regole anti Coronavirus, che speranza c’è per il resto di noi?“

Non è la prima reale ad essere accusata di non rispettare le norme anti Covid e il lockdown

Nei mesi scorsi anche William e Kate sono stati accusati di non aver rispettato il lockdown imposto dal primo ministro Boris Johnson.

I due reali sarebbe infatti stati accusati di non aver rispettato il lockdown per poter realizzare il loro tour in Scozia e in Galles.

L’iniziativa, che doveva servire per incoraggiare il Regno Unito in questo momento di difficoltà e per omaggiare coloro che sono in prima linea nella lotta al Covid, è stata accolta con diverse critiche da parte della popolazione inglese.

La principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi si risposeranno nel 2021

Ma non ci sono solo cattive notizie per la reale d’Inghilterra. La principessa e suo marito, infatti, dovrebbero celebrare una seconda cerimonia di matrimonio nel 2021, dopo aver abbandonato il progetto di risposarsi in gran segreto durante quest’anno.

La giornalista Meadhbh McGrath, nel podcast HeirHeads, ha detto che la principessa Beatrice indosserà per l’occasione il suo abito da sposa originale.

La coppia doveva sposarsi a maggio, ma i loro piani sono stati rinviati a causa della pandemia. La principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi si sono sposati, lo scorso 17 luglio, e hanno optato per una cerimonia piccola e nel rispetto delle norme anti contagio, alla quale hanno partecipato la Regina, il principe Filippo e un numero ristretto di ospiti.