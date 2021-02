È ancora giovane, classe 1999, ma ha già un brillante futuro davanti a se. E non solo perché è il nipote maggiore della regina Margherita II. Nikolai di Danimarca, infatti, è anche un modello di successo, che lo rende di diritto il nuovo scapolo d’oro delle casate reali d’Europa.

Chi è Nikolai di Danimarca

Se dovessimo metterla sul genealogico, il principe (sì, è principe) Nikolai è nipote maggiore della regina Margherita II e del principe Henrik. Figlio maggiore del principe Koachim e della sua prima moglie, la contessa Alexandra di Frederiksborg.

Nikolai è settimo in linea di successione, con il titolo di conte di Monpezat. È nato il 28 agosto 1999 e deve i suoi splendidi occhi a mandorla alle discendenze cinesi della madre.

La carriera da modello

Ha debuttato sulle passerelle della Settimana della Moda di Londra nel 2018, quando sfilò per Burberry grazie all’ingaggio con l’agenzia di modelli danese Scoop Model. Più di recente, si è di nuovo mostrato nel mondo dell’alta moda indossando la collezione Dior Homme.

Cosa lo accomuna al principe Harry

Sarebbe troppo facile il paragone con l’ex scapolo d’oro reale (diciamo ex solo perché ormai è sposato, con Meghan Markle), il principe Harry.

Nikolai e Harry infatti non condividono solo il sangue blu, una presenza da mozzare il fiato e il titolo di principi, ma anche il destino. Entrambi, infatti, si sono allontanati dalle rispettive famiglie reali.

Di recente, il padre di Nikolai, Joaquin, ha rinunciato agli impegni regali per trasferirsi in francia con la seconda moglie, Marie Cavallier.

Udite udite, Nikolai è single

Certo, a 21 anni non è sorprendente che Nikolai sia scapolo, anche se è un principe. Oltre ad essere molto giovane, comunque, il principe danese è anche estremamente riservato: non solo non ha profili sui social network, ma tiene la sua vita privata, privata. Per questo motivo non è mai stato paparazzato al fianco di nessun partner.

E l’etichetta?

Non si sa se l’etichetta danese preveda la possibilità di sfilare per Dior, Burberry o qualsiasi altro brand di alta moda. Di certo, se anche così fosse, a Nikolai non importerebbe. Il conte di Monpezat, infatti, non ha ricevuto una formazione militare come è solito per i reali. Ma adora la musica, e spesso intrattiene i suoi amici sul lussuono yacht di famiglia, il Danneborg, con dj set e musica dal vivo.