È passato quasi un anno da quando il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno annunciato quella che oggi viene comunemente chiamata Megxit, ovvero la decisione di dimettersi dai loro ruoli senior nella famiglia reale d’Inghilterra.

L’uscita non è di certo passata in sordina e ha causato ben più di un attrito all’interno della famiglia reale. In particolare, la separazione è stata mal digerita proprio dal principe Harry. Infatti, secondo il suo amico Tom Bradby, il principino avrebbe il cuore spezzato a causa della situazione infelice e non proprio semplice da gestire.

L’abbandono della tata causa pandemia ha rattristato il principe Harry e Meghan

La situazione non ha di certo giovato all’umore del principe Harry e di sua moglie Meghan che, seppur felici di vivere la loro storia d’amore in America, insieme al loro primogenito Archie, in questi lunghi mesi non se la sono passata proprio benissimo.

Non solo non hanno potuto far visita, causa pandemia, alla famiglia reale, ma si sono spesso sentiti gli “eterni secondi”. Infatti, il principe e sua moglie sono stati spesso rimpiazzati con altri parenti della royal family.

L’abbandono della storica tata della coppia, secondo quanto rivelato da una fonte al Daily Mail, avrebbe segnato l’ennesimo momento di sconforto per i duchi di Sussex.

“La tata a causa della pandemia è tornata in Inghilterra quando loro si sono trasferiti a Los Angeles. Allora, le restrizioni li hanno fatti sentire tremendamente soli. Ogni nuovo trasferimento ha tolto loro sicurezza e radici”.

Il divorzio tra i duchi di Sussex sarebbe più probabile del loro ritorno in patria

Sempre il Daily Mail ha riportato che, secondo bookmakers inglesi, il divorzio tra il principe Harry e Meghan sarebbe più quotato della vittoria di Serena Williams a Wimbledon.

Il divorzio, infatti, sarebbe quotato 3/1 entro il 2025. Una quotazione più altra di quella che vedrebbe i duchi di Sussex tornare nella famiglia reale, data invece 14/1.

“Il principe Harry e Meghan Markle hanno quattro volte più probabilità di divorziare nei prossimi cinque anni che di riunirsi alla famiglia reale nello stesso tempo”, questo secondo i bookmakers inglesi.