Un giovanissimo Harry di appena 13 anni che sfila dietro il feretro della madre Diana, accanto al padre Carlo, che gli sussurra qualcosa. E’ forse questa l’immagine che più rimane impressa del trailer di “The Me You Can’t See“, la docuserie curata da Harry, disponibile su Apple TV, a partire da venerdì 21 maggio.

La Royal Family teme nuove accuse

Mentre passano le storiche immagini di Harry al funerale di Diana, risalenti ormai a ventiquattro anni fa, una voce fuori campo recita: “La cosa più importante è trattare con dignità le persone“. Parole che fanno tremare la Royal Family, travolta dalla bufera dopo l’intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey, prima accusata di razzismo e poi definita dal duca di Sussex come una sorta di Truman Show.

Ecco di cosa parla la docuserie

Protagonista della serie non sarà soltanto il principe Harry, ma tanti altri personaggi di spicco, pronti a svelare il lato che di solito non vediamo, quello al di fuori dei riflettori, quello fatto di tristezza, disagio psicologico e mentale. Oprah Winfrey, Lady Gaga, Glenn Close, i campioni di basket DeMar DeRozan e Langston Galloway, lo chef Rashad Armstead, il poeta Hussain Manawer e il profugo siriano Fawzi: una carrellata di volti e voci note che si confessano di fronte alle telecamere per parlare di un tema che sta molto a cuore ai duchi di Sussex: la salute mentale.

Che cosa rivelerà ancora Harry?

Ma è quando la telecamera si sofferma sul volto di Harry che tratteniamo il sospiro. Che cosa rivelerà Harry del suo passato? Che ruolo avrà Meghan Markle nelle docuserie? Ebbene sì, tra i fotogrammi del trailer, compare anche lei, prima accanto al marito con una maglietta “Raise the future”, poi mentre abbraccia il piccolo Archie. Ma per scoprire i retroscena della Famiglia Reale più discussa del momento, non ci resta che attendere l’uscita della serie.