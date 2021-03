In molti pensano che Meghan Markle sia stata la causa scatenante del desiderio del principe Harry di allontanarsi dai suoi doveri reali. In realtà in questi giorni sul web sono riemerse alcune interviste che mostrano che il duca di Sussex aveva le idee ben chiare riguardo all’essere un reale già molto tempo prima del suo matrimonio con la Markle. Video in cui Harry parla senza peli sulla lingua del suo rapporto con la stampa.

Il video con le rivelazioni sulla stampa

Gli utenti di Twitter hanno condiviso una raccolta di vecchie clip che mostrano piuttosto bene il suo, da sempre complicato, rapporto con la stampa. Nei video Harry mostra chiaramente, senza remore, il suo disprezzo per tutto ciò che è scritto su di lui.

“In genere non mi piace molto l’Inghilterra e, sai, è bello allontanarsi da tutta la stampa, dai giornali e dalla merda in generale che scrivono”, dice in una clip.

Harry contro la stampa: è sempre spazzatura

In un’altra clip Harry ammette di leggere tutto quello che viene scritto su di lui, anche se le persone che lo circondano non sono convinte che si tratti di una buona idea.

“Mio padre dice di non leggerlo, tutti mi dicono di non leggerlo, perché è sempre spazzatura, effettivamente sono sorpreso di quante persone nel Regno Unito lo leggano” dice. “Probabilmente tutti sono colpevoli di aver comprato i giornali, ma spero che nessuno creda davvero a quello che legge. Io no di certo.”

L’intervista con Oprah Winfrey

Nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey che andrà in onda il 7 marzo negli Stati Uniti, Harry ha spiegato che la sua più grande paura prima di lasciare la famiglia reale era che “la storia potesse ripetersi”, facendo riferimento al modo in cui sua madre, la principessa Diana, veniva trattata dalla stampa.

“Sono solo davvero sollevato e felice di essere seduto qui a parlare con te con mia moglie al mio fianco”, dice in una clip condivisa per promuovere l’intervista. “Perché non riesco a immaginare quanto debba essere stato duro per lei, attraversare tutto questo da sola, anni fa. È stato incredibilmente difficile per noi due, ma almeno ci siamo l’uno per l’altra”