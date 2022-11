L’affronto a Harry “lo renderà furioso”: re Carlo spegne anche l’ultimo sogno

Nelle ultime ore, a Buckingham Palace tira aria di nuova crisi, e la linea della battaglia (l’ennesima) si allunga da Londra alla California fino a bussare alla porta di Harry e Meghan. L’affronto del re Carlo III al suo secondogenito “lo renderà furioso”, e gli esperti reali avvertono: questa è l’ultima goccia che farà traboccare il vaso rendendo tutto davvero difficile.

Re Carlo III spiazza tutti e spazza via anche l’ultmo sogno di Harry

Foto Shutterstock | Bart Lenoir – Harry

Re Carlo ha deciso. Dopo aver scelto di pubblicare una singolare offerta di lavoro alla sua corte, secondo gli esperti reali, riporta il Sun, il nuovo sovrano inglese avrebbe ormai rotto con il secondogenito e se ne infischierebbe dei buoni propositi sul loro rapporto (rilanciati all’indomani della morte di Elisabetta II in merito all’orizzonte di una riconciliazione).

Per Harry le cose si fanno ancora più difficili e tornare in seno alla Royal Family appare un miraggio. Anche il suo ultimo sogno, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato letteralmente spazzato via dal crudo realismo di papà Charles.

Il re avrebbe assicurato che due persone non saranno mai sostituti negli impegni reali in sua assenza. Si tratterebbe del fratello Andrew, coinvolto in sconvolgenti scandali da qui fino all’America, e del principe Harry, quel figlio che, insieme alla moglie Meghan Markle, causò non pochi imbarazzi e dispiaceri alla Corona con il suo addio al Regno Unito.

Il monarca “intende promuovere i suoi due fratelli” Anne e Edward, in barba a protocolli e aspettative di palazzo, come consiglieri di Stato e primi collaboratori nel suo ruolo di sovrano.

A loro saranno affidati compiti che, se Harry non si fosse allontanato, sarebbero stati suoi senza alcun dubbio: sostituire il re all’estero o in casa quando sta male o ha altri impedimenti.

Carlo III avrebbe fatto di più per accelerare l’immissione dei suoi congiunti nel ruolo che ha scelto per loro, chiedendo esplicitamente che si prevedano legalmente due ulteriori consiglieri di Stato nelle figure del fratello e della sorella per blindare la loro posizione e garantire che no, il principe Harry e Andrew non verranno mai chiamati.

In una missiva indirizzata alla Camera dei Lord, re Carlo avrebbe espresso la necessità di elevare il numero dei consiglieri e di essere “molto contento” se questo sarà “aumentato per includere mio fratello e mia sorella, la principessa reale e il conte di Wessex“. Gli esperti di Royal Family non hanno dubbi: con questa mossa, il buco nel rapporto con Harry diventerà una voragine… e chissà se il secondo figlio di Lady Diana includerà qualche frecciatina al riguardo nel suo libro (che preoccupa i Royal già dal titolo)…