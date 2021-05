Il discorso del Principe Harry al maxi evento Vax Live

Il prossimo 8 maggio andrà in onda sui principali network americani, e in streaming su YouTube, Vax Live of Global Citizen: The Concert to Reunite, il maxi evento voluto da Joe Biden e Selena Gomez. A questo, realizzato per sostenere la campagna vaccinale nei Paesi più poveri al SoFi Stadium di Inglewood di Los Angeles, hanno partecipato diverse star internazionali. Tra queste: Jennifer Lopez, Ben Affleck, i Foo Fighters e gli AC/DC. Ma non solo. Perché sul palco, oltre ovviamente a Biden e Selena Gomez, c’era anche il Principe Harry.

Principe Harry: “Questa sera celebriamo milioni di eroi in tutto il mondo”

Il principe Harry, infatti, ha preso parte al maxi concerto benefico e ha tenuto un lungo discorso. “Ciao a tutti. Siamo in un momento decisivo nella lotta globale contro Covid-19. Questa di stasera è la celebrazione di ognuno di voi qui, i lavoratori in prima linea vaccinati che sono tra il pubblico, e i milioni di eroi in prima linea in tutto il mondo” ha esordito il principe Harry.

L’evento benefico, infatti, è il primo vero concerto con pubblico nel 2021. Tutti i presenti, inoltre, erano vaccinati o si erano sottoposti a tampone poco prima dell’evento, che ha riunito tantissime persone in un vero e proprio momento di gioia.

“Avete trascorso l’ultimo anno combattendo coraggiosamente e disinteressatamente per proteggerci tutti. Ci avete servito e vi siete sacrificati. Vi siete messi in pericolo e con coraggio, conoscendo i rischi. Vi siamo tutti profondamente debitori, grazie” ha detto il Principe Harry.

E ha continuato: “Non possiamo lasciare indietro nessuno. Ne trarremo beneficio tutti, e saremo al sicuro, solo quanto tutti, ovunque avranno uguale accesso al vaccino. Dobbiamo proseguire un’equa distribuzione dei vaccini e ripristinare la fede nella nostra comune umanità. La missione non potrebbe essere più critica e importante”.

Solidarietà all’india, gravemente colpita dalla seconda ondata di Covid-19

Insomma, il Principe Harry ha tenuto un discorso molto importante, rivolgendosi direttamente a tutti coloro che erano presenti e hanno sacrificato tanto per uscire dalla pandemia da Coronavirus, con cui stiamo ancora combattendo.

Il Principe ha poi così concluso il suo discorso: “Stasera siamo solidali con i milioni di famiglie in tutta l’India, che stanno combattendo una seconda ondata devastante. Il virus non rispetta i confini e l’accesso al vaccino non può essere determinato dalla geografia. Dobbiamo guardare oltre noi stessi con empatia e compassione per coloro che conosciamo e per quelli che non conosciamo. Dobbiamo sollevare tutta l’umanità e assicurarci che nessuna persona o comunità venga lasciata indietro”.

Al grande evento organizzato da Joe Biden e Selena Gomez non era presenta Meghan Markle. La moglie del Principe Harry, però, ha registrato un messaggio, che potremo vedere l’8 maggio su YouTube.