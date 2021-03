Il principe Filippo è “leggermente migliorato“, anche se il duca di Edimburgo “a tratti soffre“. Lo ha detto la duchessa di Cornovaglia, interpellata dai giornalisti dopo una visita a un centro vaccinale anti Covid alla periferia di Londra. “Teniamo le dita incrociate“, ha aggiunto Camilla, con cauto ottimismo.

Il principe Filippo è ricoverato per una patologia cardiaca

Il Duca di Edimburgo è in cura da lunedì al St Bartholomew’s Hospital di Londra per una malattia cardiaca preesistente e un’infezione. In un primo momento era stato ricoverato presso il King Edward VII nel centro di Londra, ma lunedì si è deciso per il trasferimento. Nell’ultimo anno il principe Filippo, il cui 100esimo compleanno cadrà a giugno, ha vissuto principalmente in isolamento insieme alla Regina, con la quale a novembre ha celebrato i 73 anni di matrimonio, vista anche la delicata situazione di entrambi data l’età.

Perché il principe Filippo è stato trasferito all’ospedale di San Bartolomeo?

Ma perché il duca di Edimburgo è stato trasferito? Buckingham Palace ha fatto sapere tramite una nota che il 99enne richiedeva cure specialistiche per una preesistente patologia cardiaca, che si sommerebbe all’infezione in corso, di cui non si conosce la natura specifica. L’ospedale di St Bartholomew è, non solo, il più antico ospedale della Gran Bretagna, ma un centro di eccellenza nella cura del cuore e, secondo il sito web del NHS, ha il più grande centro cardiovascolare specializzato in Europa.

I rapporti con Harry e Meghan

Durante il suo ricovero, Filippo ha finora ricevuto solamente la visita del figlio Carlo, erede al trono, avvenuta lo scorso 20 febbraio. Secondo le indiscrezioni, durante la visita, durata meno di un’ora, Filippo sarebbe stato informato sulla situazione riguardante il principe Harry e la moglie Meghan Markle, che il prossimo 7 marzo compariranno nel programma di Oprah Winfrey con un’intervista di due ore.

Leggi anche: Harry e Meghan, cosa emerge dall’anticipazione dell’intervista di Oprah

Circola voce che Buckingham Palace stia sollecitano il principe Harry a posticipare la sua intervista, dal momento che la salute del Principe Filippo continua a peggiorare. Con ogni probabilità i membri della famiglia reale stanno cercando di evitare ulteriori preoccupazione alla Regina Elisabetta, in apprensione per le salute del consorte e per le possibili dichiarazioni bomba di Harry e Meghan, con eventuali ricadute sulla solidità della monarchia.