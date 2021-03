Dopo una lunga attesa, per i nostalgici è finalmente arrivato il gran giorno. A distanza di 33 anni dall’uscita di “Coming to America”, in italiano “Il principe cerca moglie”, esce oggi su Amazon Prime Video il sequel del film del 1988, diventato nel corso degli anni un vero e proprio cult del cinema. Siete pronti a tornare nel lontano e rumoroso regno di Zamunda con le rocambolesche avventure de “Il principe cerca figlio“?

Eddie Murphy torna nei panni di re!

A interpretare il principe Akeem, che nel frattempo è diventato re Akeem, è ancora una volta Eddie Murphy, che appare sul piccolo schermo insieme ad Arsenio Hall, con la regia di Craig Brewer, per raccontarci una favola all black, all’insegna delle risate e della nostalgia per la pellicola del 1988. Oltre a Eddie Murphy e Arsenio Hall, fanno parte del cast, anche James Earl Jones, Shari Headley, Wesley Snipes, Garcelle Beauvais, KiKi Layne, Teyana Taylor, John Amos, Leslie Jones, Vanessa Bell Calloway e Louie Anderson.

Leggi anche Sanremo: i 5 migliori beauty look della terza serata

Il principe cerca moglie: la trama del film cult del 1988

Ma prima di addentrarci nelle avventure di “Coming to America 2”, facciamo un passo indietro. Nel film del 1988 Eddie Murphy vestiva i panni del principe Akeem, il giovane e ricco principe di un’immaginaria nazione africana, Zamunda, che viaggiava in incognito a New York con il suo fedele assistente, Semmi (Arsenio Hall), alla ricerca di una donna da sposare.

Leggi anche: Commedie americane, 20 film comici da vedere

Il principe cerca figlio: alla ricerca dell’erede maschio (oppure no!)

Nel sequel, ci troviamo ancora una volta nel regno musicale di Zamunda. Questa volta, il principe Akeem è appena stato incoronato re, ma insieme al consigliere Semmi si trova costretto a intraprendere un lungo viaggio fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato. Il motivo del viaggio? Akeem ha scoperto di avere un figlio maschio in America di cui non sapeva nulla: un ragazzo di nome Lavelle da crescere come suo erede. Infatti, nonostante Akeem e Lisa abbiano già tre figlie, le leggi di Zamunda prescrivono che solo un maschio potrà ereditare il trono. Ma si arrenderanno così facilmente le figlie di Akeem? Noi tifiamo per loro!