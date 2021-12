Il principe Carlo e Camilla condividono gli auguri di Buone feste sui social e approfittano della loro cartolina di Natale per lanciare un accorato appello ai sudditi del Regno Unito…

L’appello del principe Carlo e Camilla per il Natale

“Questo Natale, il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia vi incoraggiano a ricordare amici e parenti più anziani durante le festività“. Inizia così il messaggio di Carlo e Camilla condiviso su Instagram poche ore fa, con un preciso appello a non lasciare soli gli anziani.

“Sapevate – prosegue il messaggio – che oltre un milione mezzo di persone a Natale si sentono molto più sole che durante gli altri periodi dell’anno? Age Uk e The Silver Line, con la campagna #BrighterChristmas sostengono tutti coloro che quest’anno potrebbero rimanere da soli“.

L’appello del principe e della consorte arriva in un contesto particolare anche per i Windsor, costretti a fare i conti con l’assenza del duca di Edimburgo scomparso nell’aprile scorso. È il primo Natale da vedova per la regina Elisabetta, sola senza il suo inseparabile marito Filippo dopo 73 anni di unione. Le restrizioni per il Covid e la paura della variante Omicron potrebbero smorzare ulteriormente i festeggiamenti e renderli ancora più blindati, dopo la decisione di The Queen di annullare il primo pranzo delle feste…