Principe Carlo, arriva la replica a Harry sui conti

Nel corso di questi mesi il principe Harry avrebbe più volte “rimproverato” il padre Carlo per avergli tagliato i fondi dopo l’annuncio della Megxit, nel gennaio 2020. Questo, tra l’altro, è uno degli argomenti sollevati dal Duca di Sussex e dalla moglie, Meghan Markle, durante l’intervista con Oprah Winfrey, ormai divenuta famosissima.

Carlo avrebbe elargito “cifre considerevoli” ai duchi di Sussex fino all’estate 2020

Quello che è emerso, però, che la situazione sarebbe stata ben diversa e le accuse del principe Harry nei confronti del padre sarebbero totalmente infondate. Infatti, adesso che arrivano i resoconti delle spese della famiglia Reale, sembra che si avrà finalmente, una volta per tutte, chiarezza sulle accuse mosse dal Duca di Sussex.

Clarence House ha pubblicato i resoconti e, secondo quanto emerso, il principe del Galles avrebbe continuato a finanziare, anche a seguito della Megxit, il figlio e sua moglie. Questo, fino a primi mesi dell’estate 2020. Inoltre, secondo quanto emerso dai conti, il principe Carlo avrebbe mandato ad Harry delle “cifre considerevoli”.

Le cifre inviate ai Duchi di Sussex farebbero parte di un fondo di circa 5 milioni di euro. Questi sarebbero ricavati dalle rendite annue del Duchy of Cornwall, ovvero proprietà immobiliari, tenute e attività del principe Carlo.

“Harry, durante l’intervista a Oprah Winfrey, ha affermato che la Corona gli aveva letteralmente tagliato i fondi nel primo trimestre del 2020. Ha detto pure che lui e Meghan vivevano con l’eredità di Lady Diana. In realtà, nonostante si fossero dimessi a marzo da membri seniore della famiglia reale, hanno continuato a ricevere denaro proveniente dal reddito del Ducato di Cornovaglia di Carlo”. Questo è quanto riportato, nei giorni scorsi, dal Daily Mail.

Un portavoce di Clarence House, secondo quanto emerso, ha replicato che effettivamente a partire dall’estate 2020 i Duchi di Sussex sarebbero diventati “finanziariamente indipendenti” e non avrebbero più ricevuto somme di denaro dalla famiglia reale.

Harry e William si incontreranno il primo luglio per una occasione speciale

Inoltre, in questi giorni è emersa un’altra importante novità: Harry e William si ritroveranno presto. I due, infatti, presenzieranno entrambi all’evento del primo luglio durante il quale sarà svelata una statua in onore della madre, Lady Diana Spencer. Chi invece non sarà presente all’evento è proprio il principe Carlo, che rimarrà in Scozia insieme alla regina Elisabetta. Ad essere presente, secondo il Daily Mirror, dovrebbe essere invece Kate Middleton.