Primo bacio, non è quello il più indimenticabile: la classifica dei baci che “non si scordano mai”

Il primo bacio non si scorda mai? In realtà, secondo la classifica, non è quello il più importante nella vita di una persona.

Sembra sorprendente, eppure è così. Cresciamo con il mito del primo bacio, fugace, adolescenziale, magari di nascosto. Sicuramente è un momento della vita unico perché una serie di caratteristiche lo rendono tale: i primi amori, la giovinezza e anche la voglia di sperimentare. Con l’età adulta tutti i baci sono speciali ma ne cambia il senso, l’approccio e le modalità ed è quindi normale che nell’immaginario comune sia diventato una sorta di rito di passaggio per tutte le generazioni.

Una ricerca ha analizzato non solo quanto conta il primo bacio ma anche quanta importanza hanno gli altri, quelli che godono di meno fama e meno risonanza ma rappresentano allo stesso modo un momento della vita particolare. I dati sono curiosi, in quanto mostrano sicuramente qualcosa che non potevamo immaginare. Lo studio è stato condotto da Miodottore, piattaforma specializzata in campo medico. L’oggetto di analisi sono i baci per gli italiani, un tema molto romantico che ha dato, però, una risposta inattesa.

I baci più importanti e indimenticabili nella vita

È vero che il primo bacio non si scorda mai: il 95% degli intervistati lo ricorda con grande affetto, il 49% lo ha dato tra i 12 e i 15 anni, il 39% tra i 15 e i 18 anni. Per il 43% delle persone è stato imbarazzante e lo raccontano con un certo impaccio. Il 37% lo ha definito romantico, mentre il 14% travolgente. Un 6%, invece, lo ritiene un completo disastro.

Il 3% dichiara di non ricordare quando è successo, cioè il giorno esatto, né cosa indossava. Molti hanno ancora in mente il luogo: sono il 58%, praticamente un italiano su due. Per il 53% è impresso nella memoria più il dove che il volto della persona, ma il 50% ricorda bene le emozioni. Il 53% lo ha fatto con la fidanzata/o del tempo, il 33% ammette invece di averlo dato ad un semplice flirt. Per 7 italiani su 10 quella persona è ormai lontana, mentre per il 26% delle persone il desiderio è di cambiare il soggetto del primo bacio.7

Col senno di poi avrebbero voluto fare diversamente. Altri desidererebbero cambiare le emozioni e sono il 17%, diversamente il 15% preferirebbe modificare il momento e il 13% il bacio. La cosa folgorante però è che a furor di popolo l’ultimo bacio per gli italiani è meglio del primo: secondo il 21% degli intervistati il bacio più bello è quello dei figli, il 31% ritiene quello del partner il più memorabile. Quindi, stilando un podio, la classifica è: partner attuale, figli e poi primo bacio.