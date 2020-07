Primadonna scarpe è uno tra i marchi di calzature più acquistati dalle donne italiane. Un successo imprenditoriale che è divenuto sempre più popolare, soprattutto grazie ad una proposta di calzature Primadonna Collection a prezzi modici, e sempre in linea con le tendenze del momento.

Primadonna Collection nasce nel 2001 da un’idea dell’imprenditore pugliese Valerio Tatarella, e ad oggi conta più di 200 punti vendita in Italia e nel mondo. Sullo shop online Primadonna sono protagonisti imperdibili le sneakers, ma anche i sandali e le espadrillas per il giorno; mentre di sera trionfano i décolleté. Quasi tutti i modelli sono facilmente adattabili a qualsiasi outfit e momento della giornata. Slingback e slippers sono tra i più gettonati. Come calzature prettamente estive troviamo anche i sandali e le espadrillas.

La nuova collezione è acquistabile in tutti gli shop monomarca Primadonna Collection, dove sono disponibili anche borse, gioielli, abbigliamento e accessori. Quali sono le scarpe Primadonna più trendy per la stagione primaverile/estiva? Sfogliate la gallery per tutte le novità!

Collezione Primadonna, a tutto colore

Per chi punta al colore e ama il tacco classico, décolleté in microfibra con tacco stiletto e punta affusolata che fanno proprio Sex and the City. Disponibili in rosso corallo e azzurro, stanno bene (quasi) su tutto!

Pensate per essere sempre al top durante feste ed uscite in compagnia, le scarpe Primadonna per la sera della collezione primavera-estate fanno sognare. Queste décolleté dal cinturino alla caviglia con maxi fibbia ne sono la dimostrazione: comode ma elegantissime, sono disponibili in beige, bianco, nero e snake print, oltre che con tacco più basso.

primadonnacollection.com

Scarpe Primadonna, le amatissime sneakers

Tra le scarpe Primadonna per il giorno troviamo poi le amatissime sneakers. In eco-pelle, a stampa leopard, con glitter, total black: Primadonna ha davvero pensato a tutte le donne.

Per le amanti dello stile urban chic, che non rinuncerebbero mai a un tocco fashion come una stampa animalier, c’è il modello Stan Smith delle sneakers Primadonna Collection, arricchito da stampa leopard e lucenti glitter.

primadonnacollection.com



Chi preferisce restare sul classico, potrà scegliere queste sneakers Primadonna nere in eco-pelle emblema dell’easy-wear, disponibili anche in bianco e blu scuro. Per una comodità che non mette a repentaglio lo stile.

primadonnacollection.com

Infine, ispirandosi ad alcune delle sneakers più amate dell’alta moda (Gucci e Dolce & Gabbana), Primadonna ha lanciato questo modello giocoso, ricoperto di scritte cartoon coloratissime e adornato da un cuore di cristalli rossi e piccole borchiette.

A proposito di borchie, come non ricordare le Pumps Rockstud di Valentino. Anche Primadonna lancia delle pumps borchiate, con punta affusolata e borchie, pronte a rendere ogni look più rock. Siamo certe che andranno a ruba.

Scarpe Primadonna per la sera

primadonnacollection.com

Scarpe Primadonna, le novità slingback e slippers

Queste scarpe Primadonna sono adattabili a qualsiasi outfit: comode per il giorno, eleganti e stilose per la sera. Le slippers si presentano in morbida eco-pelle, con tacco flat e staffa metallica sulla tomaia, stanno bene sotto i jeans, le gonne di pelle e i maxi dress. Disponibili anche in nude.

primadonnacollection.com

A seguire, Primadonna Collection presenta nella collezione primavera-estate anche le slingback: ottime per slanciare la figura e valorizzare i look più femminili con un tocco di bon ton. Sono disponibili anche nella nuance oro, ottime per la sera.

primadonnacollection.com

Primadonna shop online: stivali camperos per un look da Far West

Amati e indossati dalle fashioniste di tutto il mondo, gli stivali camperos tornano a nuova vita con Primadonna Collection. Stivali e stivaletti, più alti e più bassi, ce n’è per tutti i gusti. Versatili, danno un tocco urban chic ad ogni outfit.

Tacco sagomato d’ispirazione Western, punta affilata e tomaia in morbida eco-pelle, disponibili anche in bianco e nude, questi stivaletti conquisteranno il nostro guardaroba.

primadonnacollection.com



Per chi vuole osare ancora di più, lo stivaletto camperos anche con stampa snake, sia nelle nuances blu/beige sia in quelle rosso/beige.

primadonnacollection.com

Primadonna Collection ha pensato proprio a tutte le donne, e si riconferma come brand portatore di qualità e stile nel panorama italiano, il tutto a prezzi modici. Per dare un’occhiata a tutti i nuovi arrivi, scarpe Primadonna ma anche borse e accessori, potete visitare lo shop online, dove oltre a poter ordinare i vostri pezzi preferiti, potrete anche localizzare lo store più vicino.

Primadonna calzature online, a tutto sandalo

Amati e indossati dalle fashioniste di tutto il mondo, i sandali ritornano puntuali ad ogni inizio estate. Nella Primadonna Collection troviamo modelli con tacchi comodi e caratterizzati da blocchi di colore che rivestono parti diverse della calzatura: tacco, tomaia, cinturino, ecc. Non c’è scarpa senza borsa, e via con l’abbinamento.

primadonnacollection.com

E poi ci sono le espadrillas, anche loro protagoniste dei caldi pomeriggi estivi. Tutte colorate sono perfette per uno stile rilassato e comodo che fa subito vacanza, anche in città. Olè!

primadonnacollection.com

Primadonna Collection ha pensato proprio a tutte le donne. Per dare un’occhiata a tutti i nuovi arrivi, scarpe Primadonna ma anche borse e accessori, potete visitare lo shop online, e se invece non volete rinunciare a toccare con mano il futuro acquisto allora non vi resta che localizzare lo store più vicino. State già uscendo di casa?