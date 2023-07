Prezzi alle stelle per le vacanze, ma queste mete sono rimaste ‘abbordabili’: la lista

Ci sono ancora delle mete che, con una spesa non troppo elevata, permettono di vivere una vacanza mozzafiato.

L’estate rappresenta un’occasione perfetta per rilassarsi e per andare in vacanza con amici e famiglia. Dopo un anno intenso, caratterizzato da tante sfide e responsabilità, tutti vogliono trascorrere qualche giorno di relax. I costi proibitivi delle diverse mete turistiche, però, possono rappresentare un deterrente non indifferente. Negli ultimi anni, le spese sono diventate così alte da spingere le persone a rimanere in città, anche con il caldo incessante.

Fortunatamente ci sono dei luoghi bellissimi che non comportano una spesa eccessiva. Secondo Airbnb, che ha analizzato tutte le prenotazioni dei suoi utenti, è possibile recarsi in questi posti spendendo meno di 100 dollari a notte. Ovviamente sono tanti i fattori che possono influire su questo aspetto. Il primo aspetto è di sicuro decidere con largo anticipo, in modo da risparmiare e scegliere i giorni più convenienti.

Le 10 mete turistiche meno costose dell’estate 2023: dalla Sardegna alla Puglia

Andare in vacanza, al giorno d’oggi, non è un’azione affatto scontata. I costi, legati al viaggio e al soggiorno, sono diventati così dispendiosi da non permettere a tutti di muoversi liberamente. L’attuale crisi economica sta continuando a colpire gli strati più fragili della popolazione, spingendo le persone a ridurre le spese extra.

Le seguenti mete, però, potrebbero nascondere delle inaspettate sorprese da questo punto di vista. I luoghi, tutti situati in Italia, presentano dei paesaggi meravigliosi, dove la natura e l’essere umano convivono indisturbati. Che sia mare o montagna, c’è l’imbarazzo della scelta.

Ecco la lista delle 10 mete low cost dell’estate 2023: