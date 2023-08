Prendi il lievito di birra, scioglilo e spalmalo così: altro che in cucina, il trucco beauty che lascia a bocca aperta

Il lievito di birra si usa in cucina per diverse preparazioni. E se dietro a questo cubetto si nascondesse un trucco beauty?

Il lievito di birra fresco si utilizza in cucina per molte preparazioni dolci e salate, come prodotti da forno. Permette una lievitazione lenta ma che raddoppia il volume in modo straordinario. Viene usato anche nella produzione di bevande alcoliche come vino e birra. Per le sue proprietà benefiche viene inserito anche in prodotti e rimedi contro problemi digestivi e per la perdita di peso.

Avendo scadenza breve, capita spesso di non rendersi conto che è rimasto in frigo troppo a lungo ed è ormai inutilizzabile in cucina. C’è però un modo per poterlo usare anche da scaduto (non per delle preparazioni alimentari, perché sarebbe rischioso per la salute) e evitare di sprecarlo, il che sarebbe davvero un peccato! Pochi conoscono questo trucco “beauty”: il risultato sarà incredibile.

Come utilizzare il lievito di birra fresco in modo alternativo rispetto a quello alimentare

Il lievito di birra fresco è una fonte di vitamine del gruppo B, molto benefiche per l’organismo. Le vitamine B1 e B6 servono per rafforzare pelle, capelli e unghie, proteggendoli dall’azione degli agenti esterni e prevenendo l’insorgere di disturbi come acne e dermatiti. La vitamina B9, invece, è il più conosciuto acido folico che aiuta le difese immunitarie del corpo favorendo la produzione di globuli bianchi.

Non stupisce che il lievito di birra, avendo tutti questi benefici, venga utilizzato anche come “risorsa” beauty casalinga e che lasci a bocca aperta. Si può infatti usare come maschera viso. Oltre alle vitamine del gruppo B, infatti, contiene anche sali minerali come ferro, fosforo e magnesio, che aiutano a contrastare l’invecchiamento cutaneo e a prevenire la comparsa delle rughe.

Fra i prodotti che le donne usano maggiormente per prendersi cura del loro viso c’è proprio la famosa “maschera”. In commercio ne esistono di diversi tipi: quelle in stoffa, quelle in crema, gli scrub e così via. Gli scopi per cui si usano sono per idratare la pelle, purificarla, renderla più luminosa. Insomma, ogni prodotto ha una sua finalità e di certo applicare una maschera anche due volte a settimana porterà i suoi risultati.

Per questo, proprio con il lievito di birra fresco si può creare una maschera che renderà la pelle subito più elastica e idratata. Basterà sbriciolare il panetto di lievito in un bicchiere e aggiungere poco alla volta dell’acqua calda. Si creerà un composto liquido che si potrà facilmente spalmare sul viso. Dopo circa venti minuti la maschera si sarà seccata sulla pelle e si potrà risciacquare con acqua calda.

Il trattamento beauty si può completare applicando la crema viso che si usa di consueto. Economica, veloce da preparare, anti spreco (perché non si butteranno più via i panetti di lievito di birra inutilizzati o scaduti): insomma questo è il trucco beauty da conoscere per prendersi cura della propria pelle.