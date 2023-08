Prendere il sole sì, ma in modo responsabile: non sottovalutare queste importanti regole

Alcune regole sono fondamentali per passare un’estate all’insegna del sole, ma in tanti sottovalutano i rischi a cui vanno in contro.

Ogni anno milioni di persone aspettano l’estate per staccare dagli impegni quotidiani e regalarsi un po’ di sano sole; tuttavia, molte di queste sottovalutano i potenziali rischi di un’esposizione scorretta, che ci può portare ustioni e insolazioni, che inevitabilmente risulterebbero fastidiose, ma in aggiunta questo ci obbligherebbe a fermarci con la tintarella nei giorni seguenti: un vero peccato se si è in vacanza. Per fortuna, se si segue qualche semplice consiglio, è possibile esporsi in totale tranquillità.

Il sole si sà, è uno dei più grandi piaceri dell’estate, nonché ottimo alleato per la corretta assunzione di Vitamina D nel nostro corpo, essenziale per l’umore, la pelle e le nostre ossa. Insomma, i benefici sono molteplici e vanno oltre al semplice relax e ad una tintarella da fare invidia, ma non bisogna mai esagerare. Esistono infatti, alcuni consigli che è bene tenere sempre a mente.

Le regole fondamentali per prendere il sole in maniera corretta

Il sole è importante per noi, ma d’altro canto è anche vero che è responsabile per il 90% dell’invecchiamento precoce della nostra pelle, aumentando le rughe e favorendo l’insorgenza di macchie. Un’esposizione corretta ci porta quindi a prendere il meglio da essa, una sbagliata può rivelarsi un’arma a doppio taglio.

No ai profumi: non tutti lo sanno, ma l’utilizzo di profumi sulla pelle prima di esporvi al sole, potrebbe essere la causa di una reazione allergica del cosmetico sulla pelle a contatto con il sole. Lo stesso vale per i trucchi. Non accade in tutti i casi, ma rischiare non ne vale proprio la pena. Inoltre, mai dimenticare la crema solare, che in pochi sanno, non scade mai dopo l’apertura. Anche cappellini occhiali sono essenziali: la prudenza non è mai abbastanza e l’insolazione è dietro l’angolo.

Una parentesi importante riguarda i prodotti abbronzanti: spesso abusati o utilizzati in maniera scorretta. Anche in questo caso possono risultare un’arma a doppio taglio, che può causare l’effetto contrario: ustioni che difficilmente ci porteranno colore e invecchiamento precoce della pelle. Su gli abbronzanti c’è da specificare Recentemente la FDA americana ha messo sotto accusa alcuni ingredienti attivi usati per assorbire i raggi UV nei prodotti con filtro chimico. La causa scatenante sarebbe il dosaggio consigliato dai bugiardini, che risulta non solo estremamente chimica, ma anche eccessiva per la nostra salute. Insomma, un po’ di buon senso e qualche precauzione in più, possono davvero fare la differenza. Infine, mai avere fretta di abbronzarsi: una pelle chiara ma sana, non sarà mai paragonabile ad un’abbronzatura scorretta, che secca la pelle e causa macchie e invecchiamento.