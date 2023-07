Posti presi poco in considerazione ma che offrono paesaggi spettacolari: ecco dove andare

Non perdere queste meraviglie nascoste che si celano in zone del pianeta spesso dimenticate, eppure piene di fascino e mistero.

Quando pensiamo ai viaggi, è facile evocare immagini di monumenti famosi. Ma il mondo è pieno di gemme nascoste, luoghi meno conosciuti che offrono scenari mozzafiato ed esperienze uniche.

Stiamo parlando dei borghi spesso poco considerati, paesini di montagna meno battuti e spiagge meno frequentate. Sono i luoghi autentici e affascinanti che esprimono la straordinaria bellezza del nostro pianeta. In questo articolo, usciremo dai sentieri battuti ed esploreremo alcune di queste destinazioni, a volte purtroppo sottovalutate.

Le meraviglie nascoste tra i luoghi meno conosciuti del pianeta

Partire per una vacanza in piena estate può spesso risultare un esperienza stressante, piuttosto che rilassante. Le spiagge affollate, le lunghe code per acquistare anche solo una bottiglietta d’acqua e l’impossibilità di scattare una foto panoramica su una montagna a causa dell’eccesso di turisti, possono rapidamente trasformare un periodo di riposo in un incubo.

Ci sono, invece, tante destinazioni poco conosciute che offrono paesaggi mozzafiato e un’atmosfera tranquilla, perfette per chi cerca di sfuggire dalla frenesia delle solite mete estive. Scopriamo insieme quali sono.

La Riviera Albanese

La Riviera albanese è un gioiello nascosto nel cuore del Mediterraneo. Situata lungo la costa sud-occidentale dell’Albania, offre una combinazione straordinaria di spiagge incontaminate bagnate da acque cristalline, pittoreschi villaggi di pescatori e antiche rovine. Qui potrai esplorare le incantevoli spiagge di Ksamil, fare escursioni nel Parco Nazionale di Llogara o visitare il suggestivo villaggio di Himara. La cucina locale, con piatti a base di pesce fresco e prodotti locali, e l’accoglienza calorosa dei residenti renderanno l’esperienza ancora più indimenticabile.

Tallin, Estonia

Tallinn, la capitale dell’Estonia, è una città affascinante che fonde perfettamente il fascino storico con l’innovazione contemporanea. Il suo centro storico medievale, chiamato Toompea, è stato onorato del titolo di Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, un luogo incantevole caratterizzato da stradine acciottolate, antiche mura cittadine e torri di guardia magnificamente conservate. Inoltre, qui si trovano la maestosa Cattedrale di Aleksander Nevski con le sue cupole dorate. Grazie alla ricca offerta di musei, ristoranti di alta qualità e una vivace scena culturale, Tallinn offre una miscela unica di storia affascinante e innovazione contemporanea.

La Riviera di Makarska, Croazia

La Riviera si estende per circa 60 chilometri di lunghezza e, abbracciata dalla maestosa catena montuosa del Biokovo, offre tantissime attività interessanti ai visitatori, che spaziano dagli sport acquatici, alle escursioni, all’esplorazione dei siti culturali. In particolare, merita una visita la splendida Cattedrale di San Marco, mentre ti suggeriamo di fare una passeggiata nel suggestivo giardino botanico di Kotišina, che si trova all’interno del Parco naturale del Biokovo. La splendida riviera di Makarska è, senza dubbio, uno dei tesori della magnifica costa croata del mare Adriatico.

Le isole della Scozia

Le isole scozzesi sono un autentico scrigno di bellezza naturale, oltre ad essere un ricco patrimonio culturale. Dalle Isole Ebridi, con le loro spiagge di sabbia bianca, alle Isole Orcadi, famose per i loro straordinari siti neolitici, c’è un mondo intero da scoprire. Un must-see sono le Isole Shetland, ancora più a nord, dove si possono ammirare specie di fauna straordinarie come foche, orche e una grande varietà di uccelli marini. Ma non finisce qui, perché le isole scozzesi sono famose anche per le loro prelibatezze locali, come il rinomato whisky di malto e i preziosi tessuti in lana. Che tu sia un amante della natura, un appassionato di storia o un buongustaio, le isole scozzesi ti offriranno un’esperienza indimenticabile.