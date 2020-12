Plogging, la nuova frontiera dell'eco-fitness

Avete mai pensato di coniugare il fitness alla vostra indole ecologica? Se questa idea vi stuzzica in qualche modo, sappiate che esiste una disciplina svedese, che consiste nella raccolta dei rifiuti mentre si corre. Si chiama “plogging“: un termine che nasce dall’unione dell’espressione svedese “plocka upp” (raccogliere) e il più conosciuto “jogging“. Insomma, quando si tratta di ecologia, gli svedesi sono davvero imbattibili.

Che cos’è il plogging…e come si fa!

Nonostante l’origine di questa disciplina risalga a una recente abitudine svedese, nel giro di poco tempo il “plogging” ha preso piede in tutto il mondo: dall’Europa fino al Giappone. Infatti, oltre alla sua vocazione ecologica, l’esercizio di raccogliere rifiuti mentre si corre crea degli intervalli durante l’allenamento, utili non solo a riprendere fiato, ma anche ad affaticare muscoli e tendini più lentamente, come accade negli allenamenti in cui si alternano corsa e camminata.

Leggi anche Corsa: meglio se si fa in coppia

Fa bene al corpo e alla mente: i benefici del plogging

Pare che il plogging possa farvi bruciare anche più calorie, rispetto a una corsa normale, dal momento che si tratta di un training completo, con tanto di squat e stretching, quando ci si abbassa a raccogliere rifiuti, carte o bottiglie abbandonate. Per non parlare dei benefici psicologi: infatti, mettere il proprio tempo e il proprio corpo a disposizione dell’ambiente e della comunità ci fa sentire utili, appagando il nostro benessere sociale e psicologico.

Un gesto contro l’abbandono dei rifiuti: l’idea di Roberto Cavallo

Dopo il successo del sito svedese Plogga (plogga.se), anche in Italia è arrivato un vero e proprio campionato di plogging: un percorso da Nord a Sud di corsa o in bicicletta per raccogliere centinaia di tonnellate di rifiuti e sensibilizzare le persone sul tema del “littering”, ovvero dell’abbondono dei rifiuti. L’idea della Keep Clean and Run nasce, sulla scia del plogging svedese, nel 2015 dalle mente di Roberto Cavallo, agronomo, saggista e atleta italiano, impegnato da anni nella sensibilizzazione alla cura dell’ambiente che ci circonda.