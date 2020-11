Niente fa casa come un plaid quando sei stesa sul divano con una tazza di cioccolata, tè o caffè, in mano. L’inverno, in questo caso, è la stagione perfetta: fuori fa freddo, magari piove o nevica, e a tenerti compagnia c’è la tua copertina preferita. Spesso però si dimentica che le coperte non devono tenere solo caldo: devono essere anche belle, decorare la casa e, perché no, seguire la moda. Ecco quindi alcune tenenze in fatto di plaid, coperte e copertine per la stagione 2021.

Coperte ispirate film e serie tv

L’inverno sta arrivando. Le fan più sfegatate della serie Il Trono di Spade avranno subito colto il riferimento, per le altre, non temete: il primo trend che vi consigliamo si applica a qualsiasi serie tv vi tenga incollate allo schermo. Sì, perché cosa c’è di meglio di guardare il programma del momento, se non farlo abbracciando una coperta dedicata ai vostri personaggi preferiti?

Rispettare la tradizione: il plaid in tartan

La stravaganza è bella, ma qualche volta i classici tradizionali sono la scelta migliore. Questo è il caso: un plaid in tartan non vi deluderà mai. Le combinazioni di colori e le trame sono praticamente infinite, quindi si può abbinare a qualsiasi arredo. Può essere di lana, di pile o di cachemire, purché sia bello caldo.

Un mare di morbidezza: la coperta a sirena

Sì, prima abbiamo parlato di film, forse qualcuna di voi porta nel proprio cuore Ariel, la sirenetta dai capelli rossi della Disney. In questo caso, il prossimo trend che vi proponiamo potrebbe piacervi: le coperte a coda di sirena. Ideali per chi nelle copertine ci si avvolge, non lasciano passare neanche uno spiffero.

Come un orsetto: di pelo

Per quando volete sentire davvero l’aria delle feste e immaginare di essere in un rifugio di montagna, circondate dalla neve, con il camino che scoppietta: ecco che arriva il plaid di pelo. L’eco pelliccia è perfetta per quelle fredde giornate.

Un grande classico: il plaid di cachemire

Certo, in questo caso il prezzo sul cartellino potrebbe lievitare, ma il comfort è totale. Il plaid di cachemire è un grande classico che non scadrà mai, basta averne cura e vi accompagnerà nelle fredde sere per gli anni a venire.

Copera in maxi formato

La parte più bella della coperta di lana rispetto a quella di pile è certo la trama: vedere tutti i nodi dei fili che si intrecciano è davvero uno spettacolo. Allora perché non averli in maxi formato, per goderne appieno? La coperta in lana pettinata per questo è perfetta.

La coperta ponderata: fateci un pensiero

Può sembrare una vera stranezza, ma a quanto pare una coperta pesante aiuta a rilassarci. Ci fa sentire protetti, come stretti in un caldo abbraccio, combatte l’insonnia (anche se per guardare un film bisognerebbe riuscire a tenere gli occhi aperti) e allevia lo stress. Se quello che cercate è rilassamento totale, la coperta ponderata fa per voi. Non ha niente di diverso da un normale plaid, se non il peso: basterà qualche grammo di imbottitura per trarre tutti benefici della weighted blanket.