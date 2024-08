Più giovane in un mese, niente creme costose o introvabili: il rimedio incredibile dalla dispensa della nonna

Sembrare più giovani e quindi dimostrare qualche anno in meno è il desiderio di molti. Per realizzarlo spesso si spendono cifre anche notevoli in trattamenti di bellezza di vario genere, tra creme, sieri e anche il ricorso alla chirurgia estetica. La pelle, con il passare del tempo, inevitabilmente va incontro ad un processo di invecchiamento che la trasforma. C’è la perdita di elasticità e tonicità, il colorito appare più spento e opaco e fanno la loro comparsa le tanto odiate rughe.

Per attenuare questi effetti in modo significativo oltre al botox, che si rivela il mezzo più portentoso, esistono anche rimedi naturali che si affermano per la loro efficacia. C’è un trattamento anti-age, infatti, che a costo bassissimo e senza essere invasivo riesce a limitare notevolmente l’avanzamento delle rughe e dona un aspetto ben più giovanile a viso e collo.

Il rimedio antietà naturale: si applica facilmente ed ha effetti sbalorditivi

Estremamente economico e del tutto naturale, questo rimedio anti-age assicura una pelle tonica, elastica e luminosa già dopo poche applicazioni. Nel giro di un mese gli effetti saranno evidenti e ci sarà da stupirsi di quanto questo trattamento sia stato efficace. Niente punturine localizzate per sollevare la pelle cadente, nessuna crema costosa e nemmeno la mano del chirurgo: non serve nulla di tutto ciò per sembrare visibilmente più giovani. I complimenti fioccheranno e tutti vorranno avere il segreto per una pelle così bella e giovanile.

Protagonista di questo risultato che stupisce è il sidro di mele. Prodotto ricco di antiossidanti, che aiutano a contrastare il processo ossidativo delle cellule bloccando l’azione nociva dei radicali liberi, il sidro di mele contiene anche un buon livello di vitamine.

Agisce in combinazione con l’acqua frizzante. Si prepara la pelle prima con uno scrub che va ad eliminare le cellule morte in un’azione esfoliante importantissima. Poi si procede ad applicare il sidro di mele diluito nell’acqua frizzante. Funziona per idratare e nutrire la pelle in profondità.

Bisogna ripetere l’operazione e bagnare il viso con questi due ingredienti più volte alla settimana e, nel giro di un mese, già si dovrebbero notare i risultati e la pelle assumerà tutto un altro aspetto. Non dovrebbero esserci controindicazioni sull’uso del sidro di mele, ma è sempre opportuno fare prima un test su una piccolissima parte di pelle per accorgersi di un’eventuale reazione allergica che potrebbe verificarsi in casi rarissimi.