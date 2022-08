Pippa Middleton strappa lo scettro a Kate e diventerà Lady

Pippa Middleton pronta a strappare lo scettro a Kate: l’amatissima duchessa di Cambridge, moglie del principe William e prossima ad agguantare la Corona, è ormai costretta ad ammettere che sì, la sorellina che fu sua damigella d’onore al Royal Wedding più seguito del secolo si appresta a scavalcarla…

Pippa Middleton più ricca di Kate: ecco perché

Kate Middleton un giorno sarà regina, ha incassato un bacino di consensi straordinario nel Regno Unito e nel mondo e il suo matrimonio con il principe William va a gonfie vele, ma la sorella minore Pippa conquista lo scettro in fatto di patrimonio.

Già, perché secondo le ultime indiscrezioni si appresterebbe a completare la creazione di un incredibile impero economico (attualmente sarebbe intorno ai 35 milioni di sterline) insieme al ricchissimo e intraprendente marito James Matthews. Un bagaglio di eredità e investimenti in costante incremento e così imponente da far impallidire i conti dei Cambridge… che si eclisserebbero dietro la ricchezza dei due congiunti!

Un titolo nobiliare per la sorella di Kate Middleton…

Ma per Pippa Middleton non è tutto e la svolta arriva anche in termini di titoli nobiliari. Sebbene lontana dalla galassia dei privilegi dei Windsor, la sorella minore della duchessa di Cambridge avrà ben poco da invidiare e avrà un titolo tutto suo: diventerà Lady.

Ma per Pippa Middleton non è tutto e la svolta arriva anche in termini di titoli nobiliari. Sebbene lontana dalla galassia dei privilegi dei Windsor, la sorella minore della duchessa di Cambridge avrà ben poco da invidiare e avrà un titolo tutto suo: diventerà Lady.

Accadrà precisamente alla morte del suocero, quando il marito erediterà il titolo di Lord of Glen Affric (unitamente al favoloso castello di famiglia) e insieme potranno incassare un altro lauto bottino…