Siete alla ricerca del pigiama perfetto? Quello comodo, non troppo da nonna ma, al contempo, bello fresco e traspirante? Nessun problema, abbiamo la soluzione che fa per voi.

Sappiamo che scegliere un buon pigiama è importantissimo non soltanto da un punto di vista meramente estetico, ma anche per garantire un buon sonno ristoratore.

Proprio per questo quindi oggi vogliamo proporvi alcuni modelli (comodi ed economici) in 100% cotone, che saranno perfetti per la primavera estate.

Ecco i pigiami perfetti per questa primavera estate

Scegliere bene il pigiama è un vero e proprio comandamento. Per la bella stagione vi consigliamo di optare per dei modelli freschi e comodi.

Ecco quelli che secondo noi non potete proprio lasciarvi sfuggire.

Pigiama in puro cotone con top floreale

Il primo modello che vogliamo proporvi oggi è questo pigiama composto da top e pantaloni in puro cotone.

Il top è a girocollo con stampa floreale, maniche corte e chiusura con bottoni sul davanti. Pantaloni invece sono lunghi, a tinta unita con elastico in vita.

Foto OVS

Puro cotone con stampa agrumi

Per dare un tocco di colore alle vostre nottate, vi proponiamo questo modello in puro cotone con stampa agrumi.

Foto OVS

Il completo è composto da top e pantaloni in puro cotone. Il top è a girocollo con stampa agrumi e lettering. Le maniche corte hanno una balza al fondo. I pantaloni invece invece hanno coulisse e stampa agrumi all-over.

In cotone con top fantasia vichy

La terza proposta di oggi è un modello, questa volta corto, in puro cotone.

Foto OVS

Il top è a girocollo con fantasia vichy, maniche corte con rouches al fondo e ricamo lettering. I pantaloncini hanno una coulisse in vita.

Pigiama lungo in puro cotone stampa lettering

Se siete un po’ freddolose e preferite ancora le maniche lunghe, vi proponiamo questo pigiama lungo in puro cotone stampa lettering.

Foto OVS

Si tratta di un pigiama lungo composto da top e pantaloni 100% cotone. Top girocollo a righe con stampa lettering. Pantaloni slub con coulisse.

Lungo in puro cotone a righe

Se siete alla ricerca di un pigiama non pigiama (che potrete facilmente spacciare per tenuta da casa), allora non potete assolutamente perdervi questo pigiama lungo in puro cotone a righe.

Foto OVS

Questo pigiama è composto da top e pantaloni in puro cotone. Top con scollo serafino a V, pantaloni a righe con coulisse.