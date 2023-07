Piccioni, il segreto per tenerli lontani dalle nostre case: quello che odiano

I piccioni possono essere degli uccelli molto fastidiosi quando si avvicinano alle nostre case. Ecco come allontanarli.

Siamo abituati a vedere i piccioni nelle nostre città: a volte ci sono indifferenti ma, quando si tratta delle nostre case e dei nostri balconi, possono rappresentare un problema. Infatti, questi volatili lasciano i loro bisogni ovunque e questo può essere pericoloso per la salute di chi abita la casa dato che sono portatori di malattie trasmissibili all’uomo.

Ma come allontanarli dalle nostre case senza fare loro del male? Ecco tutto ciò che odiano e che li spingerà a volare altrove, senza però ucciderli o causare loro danni.

Come allontanare i piccioni usando ciò che odiano: usa questi trucchi e libererai il tuo balcone da questi uccelli

Ci sono diverse cose che hai già in casa, che possono aiutarti ad allontanare i piccioni dal balcone. Si tratta di cose che loro odiano. Innanzitutto le spezie come pepe, curry, pepe di Cayenna, cannella, singolarmente o creando una miscela.

Anche se noi amiamo il suo profumo, i piccioni invece lo odiano: si tratta del sapone di Marsiglia. Basta strofinare i bordi di finestre e balconi con la saponetta. Ancora, l’aceto bianco che non fa loro male ma li allontana. Si può anche creare un miscela unendo acqua e aceto a cui aggiungere 10 gocce di olio essenziale di eucalipto o di menta piperita, da spruzzare poi sul balcone.

Infine, il miele che, per via della sua consistenza appiccicosa, non è affatto amato dai piccioni (ma attenzione perché potrebbe invece avvicinare le formiche).

Altri rimedi per allontanare i volatili: queste cose che hai in casa possono tornarti utili

Se ancora non dovessi essere riuscito ad allontanare i piccioni dal tuo balcone, prova in questi modi:

spaventapasseri a forma di animale (aquile, falchi, gufi) di cui hanno paura

oggetti riflettenti: basta anche un CD da appendere con uno spago, uno specchio da appendere sul muro o sulla ringhiera, della carta stagnola, da tagliare a strisce e avvolgere alla ringhiera.

Insomma, sono tanti i metodi per allontanare i piccioni dai nostri balconi senza però fare del male alla loro salute. Per quanto infatti siano uccelli fastidiosi perché possono lasciare i loro escrementi ovunque (e quindi portare anche malattie), in genere sono innocui.

Dunque perché fare loro del male con prodotti tossici? Con questi rimedi che si hanno in casa, o oggetti semplici da reperire, si riuscirà nell’intento di farli volare altrove e liberare i nostri balconi dalla loro presenza.