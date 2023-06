Piantine in tazza, l’idea perfetta per una bomboniera economica e creativa

Le piante in tazza sono una bomboniera fai da te perfetta e a basso costo, oltre a un’idea perfetta per il riciclo.

Si possono usare come dono, per decorare uno spazio o come regalo quasi a costo zero. Basta veramente poco: un pizzico di fantasia e una spesa esigua.

L’obiettivo è chiaramente il riutilizzo dei prodotti domestici, tazze e tazzine che non vengono più usate e che permettono di creare un prodotto unico nel suo genere.

Piantine in tazza: un’idea economica e personalizzata

Per realizzare le piante in tazza si possono acquistare quelle piccoline che costano pochi centesimi oppure sfruttare quelle che avete in giardino, andando a personalizzare di volta in volta il risultato finale. Non solo questa attività aiuta a distendere la mente ma è anche molto economica e permette di ottimizzare prodotti che altrimenti resterebbero nella credenza inutilizzati.

Si possono riciclare tutte quelle tazzine spaiate che non si usano più per servire il caffè e, se ne avete alcune un po’ più capienti, potete andare a creare addirittura l’abbinamento di due o più piantine insieme. Per fare un regalo basta solo del nastrino e un po’ di cellophane trasparente.

Per creare la composizione l’ideale sono le piante grasse, soprattutto se volete usarle come dono o come bomboniera. Hanno una resa migliore e sono meno delicate. Per un abbinamento occorre almeno la tazza da te, meglio ancora una piccola ciotola.

In alternativa se avete solo quelle da caffè potete orientarvi su una pianta per ogni tazzina. Altrimenti è possibile anche pensare di creare solo per gli invitati speciali delle bomboniere differenti, creando nella stessa linea delle composizioni da usare come centrotavola.

Disponete sulla base della tazza un po’ di terreno, inserite quindi la piantina e ricoprite adeguatamente di terreno. Spingete bene per assestare il tutto, a questo punto per dare un tocco creativo utilizzate della paglia o qualche rametto verde, chiudete tutto nella plastica e spillate le punte, avvolgete la parte superiore con un nastrino colorato.

Potete combinare diversi tipi di piante, inserire anche qualche altro dettaglio come una coccinella o un piccolo segna piantine (costano pochissimi centesimi e si trovano facilmente) e utilizzarlo per una dedica o un pensiero alla persona che lo riceve così da andare totalmente a personalizzare il dono.

Se avete fantasia ma anche una certa dimestichezza allora l’ideale è dipingere a mano la tazzina oppure, se già molto elaborata, aggiungere il nome della persona che la riceve. Certamente gli invitati saranno molto felici del regalo e della scelta fatta.