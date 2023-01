C’è cascato di nuovo! Pete Davidson conquista un’altra donna e scarica (incredibilmente) Emrata

A dicembre – giusto poche settimane fa – ci eravamo lasciati con Pete Davidson, rubacuori impenitente, alle prese con un nuovo amore al fianco di Emrata. Al netto di tutte le perplessità sulla durata della loro storia, arriva l’incredibile scoperta di TMZ: l’attore ha scaricato Emily Ratajkowski per tuffarsi tra le braccia di un’altra. Nel pieno di questa tormenta sentimentale che profuma di saga, andiamo subito a scoprire chi è la donna che avrebbe rapito il suo (debole) cuore!

Chi è la nuova fiamma di Pete Davidson dopo Emily Ratajkowski

Pete Davidson e Kim Kardashian

Il gossip d’oltreoceano è esploso e sta arrivando anche qui! Pete Davidson, l’uomo del mistero e regista indiscusso di una incredibile “strage” (ha conquistato e tritato decine di cuori tra le celebrities più amate al mondo) ha un’altra fiamma e avrebbe già scaricato Emrata dopo appena un mese dalla notizia sul loro neonato rapporto.

Il nome della (fortunata?) dolce metà pizzicata da TMZ in compagnia dell’attore è Chase Sui Wonders, beccata nel cuore intimo di un locale in sua compagnia e con tanto di effusioni romantiche da veri piccioncini!

In uno degli scatti pubblicati dai tabloid si vede lei cingere la schiena di lui con un abbraccio che sa d’amore! Che sia la volta buona? Difficile dirlo, soprattutto per la scia impressionante di amori on/off macinati nel corso di pochissimi anni da Davidson, Kim Kardashian compresa (!). L’unica certezza? Che sia un vero rubacuori, anche se resta il giallo su quale sia la sua “arma di seduzione segreta“…

Il mese scorso i primi rumors sui due attori avevano fatto intendere che ci fosse più di una bella amicizia, tanto decantata dall’ex volto del Saturday Night Live, e i due sono stati visti arrivare insieme nel suo appartamento di New York City. Amore puro e un futuro insieme? Non possiamo affermarlo né ci scommetteremmo, ma è chiaro che tra le due star Pete Davidson e Chase Sui Wonders ci sia davvero un’alchimia da urlo.

Chase Sui Wonders, classe 1996, è conosciuta per il ruolo di Riley nella serie televisiva drammatica Generation, datata 2021, e per la parte di Emma nella commedia horror Bodies Bodies Bodies, del 2022. Il nuovo anno inizia davvero con il botto per lei, e chissà cosa riserverà il domani…